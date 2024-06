Inaugurano le mostre estive ai Musei Civici di Spoleto

La regione Umbria con i Musei Civici di Spoleto si conferma come sempre ricca di arte e stimolanti esposizioni, con una serie di eventi che accompagneranno turisti e residenti durante tutta la stagione estiva. Dal 2023 infatti, questo sistema museale è sotto la direzione del giovane curatore Saverio Verini: oltre a Palazzo Collicola, il polo umbro comprende il Museo del Tessuto e del Costume di Palazzo Rosari-Spada, la Casa Romana il Museo di scienze del territorio al Complesso S. Matteo, il Museo delle miniere e la Chiesa di Santi Giovanni e Paolo. Ognuna di queste realtà durante questi mesi, sarà arricchita di arte contemporanea.

In particolare, il 28 giugno aprono al pubblico le mostre a Palazzo Collicola che vedranno protagonisti Chiara Camoni, Roberto Fassone, la Collezione Attolico, Lulù Nuti, Felice Levini, l’Atelier di Formia e gammatrace. Il giorno seguente si inaugurano i progetti espositivi delle altre sedi del circuito museale dei Musei Civici di Spoleto: Vettor Pisani alla Casa Romana, Cecilia Ceccherini & Alberto Valz Gris al Museo del Tessuto e del Costume Luca Bertolo alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Presenti anche le mostre di Jonathan Monk alla Torre Bonomo a cura dell’associazione Mahler & LeWitt Studios e di Luis Alberto Rodriguez (con Afra Zamara) all’ex battistero della Manna d’Oro, sempre a cura della medesima associazione in collaborazione con la Fondazione Carla Fendi.

info: Comune di Spoleto