VisionArte lancia il programma per l’estate 2024

VisionArte, associazione giovanile con l’obiettivo di creare un antidoto all’isolamento creativo, è tornata con un progetto di attivazione culturale per l’estate 2024. Si tratta di Il quinto elemento, un palinsesto che si declina in una serie di eventi tra Roma e il Monte Argentario in cui una giovane generazioni di artisti cerca di rispondere al senso di crisi ricercando nuove forme di armonia attraverso esposizioni e performance.

VisionArte, una realtà under 30 contro l’isolamento creativo

Fondata nel 2022 da un gruppo di aspiranti artisti, Visionarte è un’associazione culturale no-profit under 30 e ha lo scopo di riavvicinare i giovani romani alle arti e di offrire loro una realtà dove essere liberi di scambiare le proprie vedute. Qui giovani pittori, scultori, cineasti e musicisti sono impegnati insieme a ricreare le condizioni ideali per il libero respiro artistico nella realtà contemporanea, in cui il talento viene spesso emarginato da una fruizione sempre più artificiale e anestetica dell’arte.

Dopo molte esposizioni, tra cui il Launch Event, VisionLab, Vertigo, Aphotic Zone e Solstizio, con cui l’associazione ha lanciato artisti e musicisti emergenti coinvolgendo un vasto pubblico di giovani, anche grazie alle iniziative in collaborazione con altre realtà e istituzioni. VisionArte ha infatti offerto nuovi spunti di riflessione, a partire dal Polis Festival, dall’Inaugurazione del Centro artistico dei Giovani e dalla mostra Sicura, oltre all’iniziativa La Forza delle Mafie è il Silenzio.

“Il quinto elemento”: cosa prevede il programma per l’estate 2024

Con mostre e performance tra Roma e il Monte Argentario, Il quinto elemento interpreta il senso di crisi del presente, a cui cerca di trovare risposte attraverso l’arte. La collettiva che dà il titolo al palinsesto si presenta così come una piattaforma per esplorare e riflettere sulle sfide del mondo contemporaneo attraverso gli strumenti di giovani artisti. Questi ultimi, a partire dai quattro elementi fondamentali danno vita al quinto fattore, l’armonia, tramite il quale rimettersi in gioco e sentirsi parte del cambiamento.

Sarà quindi l’armonia a unire le varie occasioni espositive. Si comincia il 19 e il 26 giugno con The Sanctuary Eco Retreat, una mostra in collaborazione con il collettivo musicale romano Synergjee nel primo caso di Lima Olimpia Petrini, nel secondo di Lorenzo Colombo. Il 12 luglio, poi, all’Argentario prenderà il via Forte Stella, Porto Ercole, ovvero un evento teaser con performance di Lorena Mani Tiberi, RBSN Alessandro Rebesani e Arianna Tiberi, in collaborazione con Orto Botanico Corsini. Infine, dal 9 agosto al 31 agosto si terranno le due mostre continuative Forte Stella, Porto Ercole, dal 9 al 16 agosto e dal 17 al 30 agosto.

L’evento sarà caratterizzato dalla partecipazione di artisti emergenti e artisti contemporanei del panorama artistico nazionale e internazionale, affiancati anche da artisti di provenienza locale con il coinvolgimento di realtà ed istituzioni culturali e artistiche del territorio.

