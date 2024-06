Il Bar Luna di Alice Rohrwacher approda a Bologna

A Bologna il Cinema Modernissimo è tornato ad essere protagonista della vita culturale della città a conclusione di un importante progetto di restauro. Per l’occasione e in concomitanza con la 38° edizione del festival Il Cinema Ritrovato, negli spazi espositivi del cinema – Galleria Modernissimo – è stata presentata un’installazione site specific aperta al pubblico a partire dal 20 giugno 2024. Si tratta di Bar Luna, un lavoro di Alice Rohrwacher e Muta Imago (Claudia Sorace e Riccardo Fazi) con la partecipazione di Thierry Boutemy.

Approdata in Italia per la prima volta, l’opera è stata esposta con successo a dicembre 2023 al Centre Pompidou di Parigi nell’ambito dell’evento Alice Rohrwacher, Rêver entre les mondes. L’opera, che consiste in un dispositivo magico capace di connettere gli spettatori all’immaginario poetico e creativo dell’autrice, è stata adattata agli spazi della galleria bolognese con la collaborazione dello scenografo Giancarlo Basili. Nel lavoro si approfondiscono alcuni temi affrontati dalla regista nel suo ultimo film, La Chimera, ispirato al mito di Orfeo ed Euridice, e che si interroga sul passato e sull’origine delle nostre radici, personali e comunitarie.

Bar Luna si inserisce nel cartellone di appuntamenti della 38ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato, una manifestazione che si svolgerà a Bologna dal 22 al 30 giugno 2024 e che è promosso dalla Cineteca di Bologna.