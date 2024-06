Il MAXXI con «distanza poetica» racconta la costruzione delle infrastrutture

Fino al 25 settembre 2024, lo Spazio Extra del MAXXI di Roma accoglie l’esposizione Nuove avventure sotterranee: tra documentazione fotografica e accurata ricerca artistica, cinque fotografi hanno catturato l’essenza di cinque infrastrutture sotterranee in quattro continenti – Italia, Argentina, Canada, Australia e Nuova Zelanda – costruiti dalla più antica impresa di costruzione italiana Ghella. Fondata nel 1894 e ancora oggi leader mondiale del settore, tra i suoi lavori figurano anche i tunnel della Transiberiana del 1898 e quelli sottomarini della metropolitana di Sydney.

Rachele Maistrello, Brisbane Cross River Rail, 2023, courtesy Ghella Rachele Maistrello, Brisbane Cross River Rail, 2023, courtesy Ghella

Il risultato è quello di un racconto leggero e delicato nonostante l’inusuale aridità dei soggetti rappresentati e che proprio in quella «distanza poetica» che si interpone fra le immagini e i cantieri, trova lo spazio in cui sviluppare nuove esplorazioni e infinite possibilità di racconto sulla costruzione delle grandi infrastrutture. I fotografi protagonisti della rassegna sono Domingo Milella, Stefano Graziani, Rachele Maistrello, Giulia Parlato e Luca Nostri: il percorso espositivo comprende oltre 150 immagini, di cui alcune provenienti dagli archivi di Ghella, che documentano infrastrutture realizzate tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Duemila in un confronto storico concreto e stimolante, in un sorprendente viaggio nel paesaggio e nei suoi cambiamenti temporali.

Giulia Parlato, Auckland Central Interceptor, 2022, courtesy Ghella Giulia Parlato, Auckland Central Interceptor, 2022, courtesy Ghella

Come poi il curatore di questa mostra al MAXXI, Alessandro Dandini de Sylva ha specificato «le campagne fotografiche che formano questa raccolta rappresentano una risorsa preziosa perché contribuiscono a rinnovare l’immaginario dei grandi cantieri di ingegneria infrastrutturale, combinando sapientemente documentazione e sperimentazione, e tracciano la direzione delle future trasformazioni delle città nel XXI secolo».

Luca Nostri, Buenos Aires Matanza Riachuelo, 2022, courtesy Ghella Luca Nostri, Buenos Aires Matanza, Riachuelo. 2022, courtesy Ghella

Stefano Graziani, Vancouver Broadway Subway Project, 2022, courtesy Ghella Domingo Milella, Naples–Bari High-Speed Railway, 2022-2023, courtesy Ghella

Dal 14 giugno al 25 settembre 2024

MAXXI, Roma

info: Nuove avventure sotterranee