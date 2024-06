Premio italiano di Architettura, al via le nuove premiazioni

Giunto ormai alla sua quinta edizione, il Premio italiano di Architettura, assegna anche per quest’anno, tre premi: uno per miglior intervento realizzato da architetti italiani o attivi in Italia negli ultimi tre anni, uno per il miglior progettista e l’ultimo alla carriera. Inoltre, per l’occasione verrà anche presentata l’installazione vincitrice di NXT 2024, nella grande piazza del MAXXI.

© Daniel Richard Passafiume

La cerimonia di premiazione si terrà al MAXXI giovedì 13 giugno, presieduta da Alessandro Giuli, presidente dell’omonima Fondazione e Francesco Stocchi, direttore artistico del museo contemporaneo. Ad inaugurare è anche una nuova mostra, Nuove avventure sotterranee, curata da Alessandro Dandini de Sylva e aperta al pubblico sino al 25 settembre 2024.

Il Premio italiano di Architettura è un progetto promosso e realizzato in collaborazione da MAXXI e Triennale di Milano. In linea con il costante impegno di entrambe le istituzioni nella valorizzazione della qualità architettonica italiana, il Premio – con cadenza annuale – si svolge ad anni alterni presso i due soggetti promotori e prevede anche una mostra dedicata ai progetti premiati. L’obiettivo è sempre quello inerente alla promozione pubblica della produzione architettonica di progettisti, il cui impegno è maggiormente rivolto all’innovazione, alla qualità del progetto e al ruolo sociale dell’architettura.

