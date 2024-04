Alla Triennale di Milano un omaggio ad Alessandro Mendini

La retrospettiva Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini è interamente dedicata alla poliedrica figura dell’architetto, artista e designer. Il progetto curato da Fulvio Irace è in collaborazione con Fondation Cartier, con l’archivio Mendini e con l’allestimento firmato da Pierre Charpin. Visibile sino al 13 ottobre, il curioso titolo della mostra prende spunto da un disegno-autoritratto del 2006, in cui l’architetto si rappresenta come essere mitologico formato da parti diverse: “testa da designer”, “mani da artigiano”, “coda da poeta”, “piedi da artista” e così via. Ciò che l’immagine trasmette è la complessità della sua figura sempre in bilico fra discipline diverse.

Ph. Carlo Lavatori Ph. Carlo Lavatori

Nello spazio del Cubo di Triennale sono esposti oltre 400 lavori fra collezioni pubbliche e private, tra cui anche il Groninger Museum. Il percorso si dirama in 6 nuclei tematici costruiti come un’isola e una sala cinema in cui viene proiettato un documentario che ne ripercorre la vita. Identikit con la serie degli autoritratti, La sindrome di Gulliver con una serie di oggetti che sfidano le unità di misura come la Poltrona di Proust e la Petite Cathédrale, entrambe appartenenti alla collezione della Fondation Cartier; Architetture, Fragilismi, sezione a parte che è una sorta di testamento spirituale sulla fragilità umana e che ha portato al “manifesto del fragilismo”, disegnato da Mendini su invito della Fondation Cartier; Radical Melancholy ed infine le Stanze, ambienti immersivi tra citazioni, ricordi e sogni.

Nel giardino inoltre si trova la la bandiera realizzata dall’artista nel 2018 per il progetto Draw me a Flag. Ad arricchire il tutto poi l’installazione site-specific di Philippe Starck – What? A homage to Alessandro Mendini by Philippe Starck, ne completerà la narrazione portando i visitatori nell’inconscio e nell’universo creativo di uno dei più brillanti progettisti del nostro tempo.

Dal 13 aprile al 13 ottobre 2024

Triennale Milano

info: triennale.org