Incendio alla reggia di Versailles, nessun ferito

Un improvviso fumo nero ha spaventato i turisti che visitavano la reggia di Versailles, nei pressi di Parigi. Squadre di vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per spegnere un incendio scoppiato all’interno del palazzo. Le foto e i video condivisi sui social dai visitatori mostrano una densa colonna di fumo nero che esce dal tetto dell’edificio.

Non appena è stato attivato l’allarme antincendio, la reggia è stata immediatamente evacuata. Sia il personale che i turisti sono stati fatti uscire in sicurezza. Secondo quanto riportato da Bfm Tv e Le Parisien, l’incendio sarebbe scoppiato in un cantiere sul tetto della Reggia, vicino alla Cour de Marbre. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha mobilitato tutte le squadre disponibili, riuscendo a domare le fiamme tra lo stupore e la paura dei turisti che scattavano foto. Non ci sono stati feriti e ora si procederà a valutare i danni subiti dalla struttura della reggia.