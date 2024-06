Il Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve, presieduto da Attilio Maria Navarra, accoglierà sabato 8 giugno gli artisti ed editori Martha Micali e Klim Kusevskyy, che racconteranno della loro visione editoriale espressa attraverso la casa editrice DITO Publishing. L’evento sarà un’occasione per conoscere questo progetto editoriale e per sfogliare una selezione di titoli pubblicati di fotografia. In particolare, nell’incontro dell’8 giugno si approfondirà il libro PHENOMENA di Sara Palmieri, attraverso cui gli editori racconteranno come progettano i libri fotografici, dal rapporto con l’autore alle diverse figure che collaborano alla nascita dei libri.

DITO Publishing è un casa editrice indipendente per la fotografia contemporanea e le arti visive con sede a Roma, fondata nel 2020 da Martha Micali e Klim Kutsevskyy. Con libri e progetti editoriali in tiratura limitata con particolare attenzione alla ricerca dei materiali e al design del libro, la casa editrice nasce con l’intento di dar voce ai linguaggi contemporanei che attraversano le arti visive, cercando di creare un ponte tra l’ambiente fotografico e quello dell’arte e collaborando con artisti e curatori che operano in una direzione uguale o assimilabile.

Nell’incontro che si svolgerà l’8 giugno al Laboratorio di Cultura Fotografica, gli artisti ed editori di DITO Publishing racconteranno uno dei libri fotografici editi dalla casa editrice. Si tratta di PHENOMENA, in cui Sara Palmieri contrae il tempo ridefinendo lo spazio occupato dall’umanità in relazione alla natura, i suoi scenari di rappresentazione, di immaginazione e di controllo. Nel libro, Palmieri rompe i confini di ciò che è percepito reale lasciando emergere una dimensione spesso invisibile e, attraverso una profonda comprensione dei fenomeni naturali in relazione a quelli sociali, la fotografa costruisce un’allegoria della creazione che mette in discussione le gerarchie, i rapporti di forza, la manipolazione e le risorse scambiate tra natura e uomo.

La serie presentata raccoglie tre diversi progetti espositivi dell’artista collocandoli insieme, in una nuova forma editoriale inedita sotto il nome di PHENOMENA: fenomeni, naturali e artificiali, che ci circondano e che noi possiamo vedere, dobbiamo vedere, per preservare il nostro rapporto con il pianeta. A guidarci nel percorso, un piccolo uccello bianco – la prima fotografia del libro – che partendo dal buio e tornando al buio delle pagine finali ci racconta di un mondo che si è corrotto, ma che non è ancora finito.

Completa l’edizione la scrittrice e poetessa Beatrice La Tella, che dialogando con le immagini ha realizzato un testo di grande potenza evocativa, una sorta di coro che risuona insieme al viaggio del piccolo cicerone: “ha abitato ogni cosa, l’uomo. / Con le sue mani ha conquistato tutto ciò che incauto gli è corso incontro”. L’editing del libro è stato realizzato da Martha Micali, mentre il progetto grafico è di Klim Kutsevskyy.

L’evento si svolgerà sabato 8 giugno 2024 alle ore 17:30 negli spazi del Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve.

info: fotografiacittadellapieve.it