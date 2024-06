ArtVerona 2024, presentata l’anteprima della 19° edizione

L’attesissima ArtVerona 2024 sarà in programma dall’11 al 13 ottobre prossimo nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere. La manifestazione è diretta per il quinto anno consecutivo da Stefano Raimondi, con la vicedirezione artistica di Elena Forin, segna un importante rinnovamento in termini organizzativi, puntando a mantenere alto il livello qualitativo delle gallerie espositrici e dei progetti collaterali, che anno dopo anno rinsaldano l’alleanza con le imprese, le istituzioni e il tessuto culturale cittadino.

«Una edizione» che – come ha ribadito il direttore artistico – «si configura come una piattaforma di scambio capace di riflettere sull’attualità attraverso diverse proposte. Una fiera che ha saputo costruire una identità precisa e che annualmente si alimenta con nuove iniziative attraverso il coinvolgimento di numerose gallerie. Con lo straordinario intervento site-specific e time-specific di Ugo Rondinone, l‘Habitat di Fabio Mauri che riunisce per la prima volta l’intero corpus degli Zerbini, il progetto alla GAM di Mario Merz, il programma di accoglienza di gallerie e collezionisti, i numerosi premi e moltissime altre proposte in fiera e in città, ArtVerona 2024 completa il percorso iniziato cinque anni fa per promuovere e valorizzare il sistema dell’arte italiano».

Numerosi i premi come sempre previsti come Premio A Collection, il Premio Montani Tesei, il Premio Casarini DueTorri Hotel, il Premio MZ Costruzioni, il Premio Massimiliano Galliani per il Disegno Under40, il Sustainable Art Prize, il Premio ArteMuseo, il Premio Icona sostenuto dalla Fondazione Coppola di Vicenza, il Marval Collection Award, stARTup promosso dal collezionista Nico Sgarzi, il Premio Fondazione The Bank per la pittura contemporanea e il premio Display.

