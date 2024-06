Fino al 15 luglio i saloni di rappresentanza di Generali Deutschland a Berlino ospitano la mostra Art e Politics della pittrice Eugenia. Originaria di Volgograd e da sempre appassionata di disegno, Eugenia ha trasformato negli anni la pittura nella protagonista della sua vita e l’amore per l’arte nella sua professione.

Per la mostra berlinese ha presentato otto quadri olio su tela che riproducono il volto della Signora Angela Merkel in vari periodi della sua attività politica. All’inaugurazione della Mostra erano presenti oltre ad un vasto pubblico anche rappresentanti di Generali Group, di Generali Arte, dell’Ambasciata Italiana, dell’Istituto di Cultura, della Banca d’Italia e vari esperti del mondo politico e della cultura Berlinesi.



La Pittrice ha dichiarato di non avere avuto l’onore di conoscere personalmente la Signora Merkel ma la sua figura ha colpito profondamente per la sua dualità: da un lato la sua potenza politica, incarnazione di intelligenza e forza; dall’altro la sua natura umana, la sua vulnerabilità e la sua autenticità. «Sono sempre stata affascinata dalle figure femminili – ha spiegato Eugenia – dal ruolo della donna nella società contemporanea e da come inevitabilmente la società stessa influenzi ogni donna, soprattutto le “leader”. Troppo spesso la società impone pressioni e stereotipi irrealistici, che denaturalizzano e stereotipano la figura dell’individuo».