Nel pomeriggio del 23 maggio si terrà un convegno di studi nella Chiesa Santi Luca e Martina, a Roma. Si tratta di Avventure dello spazio sacro. Criticità e nuove sfide, un’iniziativa congiunta dell’Accademia Nazionale di San Luca e della Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon che si propone di promuovere lo sviluppo dell’architettura e delle arti visive contemporanee per gli edifici di culto, offrendo spunti di riflessione e strumenti conoscitivi a un tema costantemente in discussione, che si articola attraverso una pluralità di soggetti coinvolti.

Il convegno, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 19.30, sarà suddiviso in tre panel, in cui direttori museali, esponenti politici, docenti, architetti e artisti interverranno a proposito di architetture ecclesiastiche realizzate nella seconda metà del Novecento e dei risultati raggiunti in termini di cultura progettuale, ma dialogheranno anche riguardo i nuovi possibili sviluppi dell’edilizia religiosa. L’incontro è infatti l’esito di un rapporto altalenante che, negli ultimi decenni, è intercorso tra architettura, arredo liturgico e arte, che ha visto alcuni esempi prolifici, ma anche molti ripieghi sulla tradizione neobizantina, neorinascimentale o neoclassica, ritenuta per convenzione più idonea a comunicare con i devoti.

Di fronte a questo scenario, il convegno sarà la piattaforma di dialogo in cui ci si chiederà in che modo l’architettura possa disegnare lo spazio sacro e come le ricerche visive contemporanee dialoghino con le esigenze liturgiche. Avventure dello spazio sacro. Criticità e nuove sfide si interrogherà proprio su questi nodi, con lo scopo di contribuire al dibattito sui luoghi sacri della cristianità attraverso i suoi protagonisti diretti: architetti, critici, rappresentanze religiose, artisti, docenti e la cittadinanza in generale.

La sessione di studio verrà introdotta da Pio Baldi, Presidente Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon, Marco Tirelli, Presidente Accademia Nazionale di San Luca, e Claudio Strinati, Segretario Generale Accademia Nazionale di San Luca. Seguiranno tre panel, in particolare Sessant’anni di avventure dello spazio sacro, Liturgia e architettura: la formazione e Spiritualità e ricerche visive oggi: nuove forme di dialogo. Nel convegno interverranno anche gli artisti Stefano Arienti ed Enzo Cucchi.

Stefano Arienti Enzo Cucchi

info: accademiasanluca.it