Playtime, il racconto di un’arte giovane, viva e contemporanea

«Terreno di gioco, ricerca, dialogo di linguaggi e attitudini differenti». Playtime, la promettente iniziativa curata da Gaia Petronio e Sebastiano Bottaro per 369gradi in collaborazione con SpazioMensa e Accademia Italiana, ha solamente un obiettivo: sperimentare le infinite sfaccettature di un’arte multidisciplinare e senza frontiere, innescare nuove visioni del contemporaneo, accenderne tutte le possibilità. Una indagine primaria sull’espressione artistica della performance e sulla poetica concettuale che ne consegue, in un residuo di soggettività che rende questa pratica, sintomatologia del contemporaneo e sua autentica manifestazione.

Tre residenze d’artista, dieci giorni di esplorazione sul territorio urbano romano, per riflettere sul presente e su una capitale (fortunatamente) sempre più protesa all’attualità dell’arte. Disegno, collage, video, installazione, musica, danza e non solo: contesti in realtà assai dissimili tra loro, e non è un caso, poichè senza alterità, non vi è stimolo di nuove creazioni. Un progetto che non smette di ricordarci come sia semanticamente possibile esperire dimensioni ideologiche attraverso approcci diversi e talvolta contradditori, che nel caso di Playtime, si concretizzano nell’action art e nella sua ontologia tra vita e finzione.

Quest’anno i protagonisti sono stati Francesca Santamaria e il duo Vega, Ginevra Collini e Niccolò Moronato ed infine ultimo appuntamento il 20 maggio presso l‘Accademia Italiana a San Lorenzo, con il coreografo e regista Gaetano Palermo, il performer Michele Petrosino e il musicista Filippo Lilli, che esploreranno il complesso e malinconico tema della fuga in uno sharing performativo. A seguire, l’incontro con Teresa Macrì che – come per i precedenti appuntamenti – approfondirà i percorsi messi in essere. La storica dell’arte diventa così mediatrice di quella profonda frattura estetica che purtroppo ancora persiste tra arte e gusto disilluso del pubblico, ma che, anche e sopratutto per l’animo partecipativo di pratiche come la performance non smette, mano a mano, di sanarsi.

