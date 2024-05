Dormire nella casa mongolfiera di UP? Adesso è possibile!

Chi non ha mai sognato almeno una volta dall’uscita di UP – nel 2009 – di dormire volando nella casa mongolfiera? Il colosso Airbnb, grazie a una straordinaria campagna di marketing e tanta creatività, ha incrementato le location insolite della sua piattaforma, come con la passata palude di Shrek o nel 2017 il bosco verticale di Milano, e ora mette a disposizione la bizzarra dimora del film di animazione, con tanto di ottomila coloratissimi palloncini. Sebbene si fosse vociferato della possibilità di volare realmente, un portavoce di Airbnb ha smentito la notizia: gli ospiti potranno sì vedere volare la casa, ma – per ovvie ragioni di sicurezza – senza essere al suo interno. Grazie a una gru infatti, la casa si solleverà da terra per pochi metri, in una esperienza che rimane comunque unica e assai suggestiva.

Località prescelta è Abiquiu, nel Nuovo Messico: la villetta è composta da due ambienti principali, ovvero un soggiorno e una camera da letto ed è arredata esattamente come l’originale di UP. Immancabili ovviamente le foto dei due coniugi protagonisti, Carl ed Ellie Fredricksen e tutti i loro iconici souvenir da viaggio. La graziosa villa inoltre potrà ospitare fino a quattro persone, includendo anche gli animali domestici. Airbnb ha svelato sul suo account Instagram le prime icone che mano a mano verranno svelate. Tra queste Gioca con Khaby Lame, Crea ricordi indelebili con Inside Out, Svegliati nel Museo di Orsay, Soggiorna nella casa di Purple Rain e molte altre.

UP ha vinto ben due premi Oscar – come miglior film d’animazione e migliore colonna sonora (composta da Michael Giacchino, compositore già degli Incredibili e Ratatouille – e il Golden Globe e il BAFTA rispettivamente per entrambe le categorie. Si tratta inoltre del primo film Pixar ad essere stato realizzato per la proiezione tridimensionale.

