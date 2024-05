A Roma la metro A diventa una galleria d’arte contemporanea

La nuova iniziativa proposta da no profit Yourban 2030 – in collaborazione con ATAC Roma e con HF4 communication – e che coinvolge i vagoni di una metro della città di Roma, intende sensibilizzare e far riflettere su tematiche ambientali. La proposta ha preso il via lo scorso 7 maggio e si protrarrà per circa cinque mesi: infatti, la mostra itinerante, che renderà partecipi i passeggeri della metro A, è curata da Angelo Cricchi e Valeria Ribaldi e comprende il contributo di artisti come Andreco, Matteo Basilè, con i paesaggi di Nicola Bertellotti e Giacomo Costa, i mondi magici e naturali di Michele Guido, Agostino Iacurci, Shinya Masuda, Supinatra e gli animali fantastici degli abissi di Wu Yung Sen in un viaggio sensoriale ed esperienziale, in cui la conoscenza di mondi artistici – magari inesplorati per qualcuno – diventano veramente accessibile a tutti.

Il curioso programma porta – non a caso – il titolo Mind the Earth: sui sedili, sui soffitti e sulla pavimentazione dei vagoni, immagini, suoni, colori e parole davvero inusuali, accompagnati dalla colonna sonora dell’album Abissarae di Marco Del Bene, nata in occasione del terzo numero del progetto editoriale Irae, per dare voce agli artisti. Presente inoltre un QR Code che consentirà, per chi volesse, di ascoltare l’interno album del noto e talentuoso compositore italiano. La curatela grafica è stata invece affidata a Valeria Semenzano del Wood Garage Studio.

info: iraeedition.org