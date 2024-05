La nuova Montblanc è firmata Wes Anderson. Il regista, famoso per i suoi colori pastello e per le inquadrature geometriche, non è nuovo a collaborazioni con importanti marchi e società, da American Express a Prada, e stavolta ha realizzato una campagna e un cortometraggio per il centenario della Meisterstück di Montblanc, l’iconica stilografica, e una collezione di accessori in pelle a tema. Ma non solo, il regista ha annunciato al marchio una sua stessa penna, assemblata dal suo team di scenografi e poi inclusa nel corto.

Tre alpinisti (interpretati dal regista e dai suoi volti privilegiati, Jason Schwartzman e Rupert Friend) approdano in un rifugio sulla vetta del Monte Bianco, che ispirò la prima stilografica Montblanc. Questo lo scenario del cortometraggio, in cui la baita, anche una libreria, diventa uno spazio teatrale dagli ambienti stilizzati, dove i tre personaggi incarnano lo spirito di un marchio pensato “per il viaggiatore avventuroso che vuole lasciare il suo segno”. Con le rispettive Montblanc, gli alpinisti si ritireranno ciascuno nella scrittura, altra protagonista della pellicola.

Anche la penna assume i toni iconici del regista, che ha annunciato con il corto la sua Schreiberling, “scribacchino” in tedesco. Rispetto alla collezione Meisterstück, la stilografica firmata Wes Anderson presenta tonalità più chiare ed acide di verde, oltre a una parte gialla in palette con il pavimento del rifugio. Per celebrare il regista, il marchio svizzero ha accettato di produrre 1.969 esemplari di questa piccola penna stilografica, commemorando così l’anno di nascita di Anderson, il 1969.

Tra le rispettive celebrazioni, il cortometraggio prende la forma non solo di un racconto della qualità artigianale del marchio, ma esalta anche la penna come strumento espressivo delle idee.