Molto Depositi: un’ex rimessa ATAC diventa uno spazio culturale

Si trova nel quartiere Prati di Roma il Deposito della Vittoria, un ex deposito ATM costruito nel 1919 e rimasto attivo fino agli anni Sessanta. La rimessa, un esempio di architettura industriale di inizio Novecento, è stata recuperata da Lorenzo Bassetti, fondatore di Molto Collectibles, galleria di oggetti di design. Da qui Molto Depositi, un progetto che ha trasformato lo spazio in uno show room privato che ospiterà mostre ed eventi culturali.

Molto Depositi si sviluppa sull’area dell’ex deposito tramviario, in un fabbricato che includeva la biglietteria e gli uffici con ampie sale, caratterizzate da soffitti alti e grandi vetrate. Il progetto di Lorenzo Bassetti e del suo “Molto” ha valorizzato le tracce del passato, dando vita a uno spazio modulato in ambienti che ne restituiscono le funzioni storiche. Qui saranno disseminati oggetti di design e opere d’arte, restituendo un’immagine non solo dei progetti dei laboratori di Molto Collectibles, ma anche della collezione di Bassetti.

A inaugurare il nuovo progetto sarà una prima mostra che prenderà il via il 6 maggio. Il progetto espositivo unisce complementi di arredo di Molto Collectibles e una selezione di arazzi d’autore. Questi sono stati realizzati dagli artisti Jaime Hayon, Christian Fogarolli, Giovanni Ozzola, Guglielmo Castelli, Thomas Braida, The Cool Couple e Francesco Arena nel corso di una residenza all’insegna della tessitura eco-sostenibile organizzata dall’associazione A Collective, che promuove con la Fondazione Bonotto progetti di tessitura di immagini con l’uso di materiali riciclati. Gli arazzi che saranno presentati nel nuovo spazio romano sono stati protagonisti di altre celebri occasioni espositive, dal Museo del Novecento di Firenze al Centre Pompidou di Parigi.

info: moltoricevimenti.it