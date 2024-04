Nuova importante affermazione per la più importante banca italiana. Per Linkedin, il network internazionale dei professionisti, Intesa Sanpaolo è la migliore azienda in Italia in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente. Questo grazie alla valorizzazione dei talenti che l’istituto di credito è in grado di attivare in modo stabile.

Essere primi nella classifica Top Companies di LinkedIn significa vedere riconosciuto l’impegno del Gruppo verso le proprie persone. Attenzione al proprio personale che si manifesta attraverso una strategia integrata che prevede modalità innovative di organizzazione del lavoro, come, ad esempio, la settimana corta. Un privilegio che si integra con altri strumenti come lo smart working e la flessibilità di orario di ingresso.

Per questo genere di attività Intesa Sanpaolo viene riconosciuta dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo. Intesa Sanpaolo inoltre ha uno dei più importanti piani d’assunzione con l’ingresso di 4.600 persone entro il 2025, di cui 2.000 nelle professioni informatiche, IT e digitali, oltre a un ampio piano di riqualificazione per 8.000 persone.

La classifica redatta da LinkIn è stilata sulla base di otto elementi fondamentali: la capacità di avanzamento, l’aumento delle competenze, la stabilità aziendale, l’opportunità esterna, l’affinità aziendale, la diversità di genere, il background formativo e la quantità di dipendenti nel Paese. La lista comprende in tutto 25 aziende considerate come luoghi di lavoro che offrono le migliori prospettive di carriera.