Il programma “Giovani e Lavoro”, varato dalla più importante banca italiana, ha l’obiettivo di colmare il divario tra le competenze dei giovani disoccupati e le esigenze del mercato, con un focus su aree geografiche strategiche e settori in espansione

In un’Italia che cambia seguendo le tendenze del nuovo millennio, il programma “Giovani e Lavoro” di Intesa Sanpaolo emerge come una risposta concreta alla disoccupazione giovanile, offrendo formazione gratuita e mirata in settori chiave come l’hi-tech e il data engineering. L’iniziativa nasce da dati eloquenti: nel nostro paese a fronte di circa 1 milione di giovani disoccupati (Fonte ISTAT, 2022), nel mercato del lavoro sono aperte 1,14 milioni di posizioni per profili di difficile reperimento (Fonte Unioncamere, 2022). Insomma, si può fare di più per fare incontrare domanda e offerta di lavoro.

Iniziato nel 2019, il programma ha già coinvolto oltre 37.800 giovani, con un tasso di assunzione impressionante che supera l’80% per le classi con placement concluso. Attraverso collaborazioni con enti come Generation Italy, il programma non solo equipaggia i giovani con le competenze richieste dal mercato, ma facilita anche il loro inserimento lavorativo in aree geografiche dove la domanda è più alta. Questo approccio non solo aiuta a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile, ma stimola anche una crescita economica più inclusiva e sostenibile.

In particolare, alle imprese il programma viene anche presentato con incontri dedicati (oltre 2.380 imprese sono state finora coinvolte). Ad oggi, su oltre 37.800 giovani candidati ne sono stati inseriti in aula oltre 3.900, con un tasso di assunzione per le classi con placement concluso superiore all’80% (dati dal 2019 al 31 dicembre 2023).

“Giovani e Lavoro”, realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Generation Italy, Fondazione non-profit di McKinsey & Company, è un programma in costante espansione che coinvolge già molte città italiane in 15 regioni.