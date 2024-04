Investimenti record per Ferrovie dello Stato nel 2023: un impegno storico per l’infrastruttura Italiana Ferrovie dello Stato supera i 16 miliardi di euro in investimenti nel 2023, grazie anche ai fondi del Pnrr, segnando un anno senza precedenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Ennio Bassi