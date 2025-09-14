Fino a poco tempo fa, la medicina estetica era un territorio riservato a pochi: ambienti esclusivi, prezzi inaccessibili, un’aura di segretezza che contribuiva a renderla un “bene di lusso”. Poi è arrivato il BTX Bar Italia che ha ribaltato lo schema.



Nato a Roma nel 2021 e oggi presente anche a Milano e Monza, il brand ha sdoganato un concetto semplice ma rivoluzionario: la medicina estetica non è un privilegio, ma uno strumento di benessere a disposizione di tutti. Non un capriccio, non una vanità, ma un modo per sentirsi meglio.

Il Botox Bar ha trasformato quello che un tempo era percepito come distante e inarrivabile ai più in una possibilità democratica, chiara nei costi, aperta a un pubblico trasversale per età, genere ed esigenze.

L’idea è che chiunque possa sedersi, parlare con un medico, ricevere una consulenza sincera e scegliere se e come intervenire. Con trasparenza, senza pressioni e con l’obiettivo di rispettare la fisionomia naturale di ciascuno. La filosofia è opposta a quella che, negli anni, ha alimentato il timore di “perdere il volto”. Al Botox Bar si lavora per mantenere viva l’espressività, migliorando l’armonia complessiva con interventi non invasivi e progressivi.



Il punto di partenza è sempre il dialogo: ascoltare, capire, proporre. Perché ogni volto è un racconto personale, e non va riscritto, ma accompagnato, senza alcun compromesso sulla qualità. Tutti i trattamenti sono eseguiti da medici professionisti, con protocolli rigorosi e prodotti di elevato standard.

Ciò che contraddistingue il Botox Bar è, inoltre, il suo approccio inclusivo che emerge dalle sue politiche di accesso dedicate alla comunità trans e LGBTQIA+, offrendo percorsi personalizzati e tariffe calmierate per chi intraprende un percorso di affermazione di genere.

L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza medica in trattamenti che spesso vengono cercati in contesti non protetti e offrire un luogo accogliente, privo di giudizio, dove la cura estetica diventa parte integrante di un cammino di autodeterminazione.

“Quando abbiamo deciso di aprire in Italia il Botox Bar- ha dichiarato il CEO Flavio Ronzi– avevamo in testa un nuovo modello di cura del benessere di ogni persona. Non solo estetico, ma anche psicosociale e, perché no, culturale. La cura, l’ascolto sono le parole chiave del nostro approccio che vuole abbattere la barriera tra medico e paziente, mettendo quest’ultimo al centro. Con questo approccio ci sembra naturale quindi che il nostro brand si occupi dei temi urgenti e in qualche modo faccia la sua parte. In quest’ottica è nata anche la collaborazione con Donne X strada che offre l’opportunità a ognuno di essere agente attivo nel contrasto alla violenza di genere. Diventare Punto Viola significa trasformare i nostri ambulatori in luoghi non solo di cura, ma anche di protezione e accoglienza. Grazie alla collaborazione con DonneXStrada e alla formazione specifica del nostro personale, siamo oggi in grado di offrire supporto immediato a chiunque si trovi in una situazione di pericolo o disagio. Per noi- ha concluso Ronzi- è una scelta naturale e coerente con i valori che ci muovono: la sicurezza, la trasparenza, la cura della persona nella sua interezza. Vogliamo che chi entra al BTX Bar si senta accolto e al sicuro, non solo come paziente, ma come individuo”.