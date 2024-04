NFT nuova era. Tra Warhol e Banksy, l’arte diventa più accessibile

In una nuova fusion fra arte digitale degli NFT e capolavori “fisici”, la Monada Gallery del Ritz-Carlton di Dubai lancia un nuovo progetto per rendere l’arte sempre più accessibile. 10101.art è il nome del programma/piattaforma attraverso cui i visitatori potranno vedere opere di Picasso, Dalì e Banksy nonchè diventare proprietari di alcuni dipinti in formato NFT di Wharol e Banksy. Tra i dipinti esposti sarà possibile ammirare il Ritratto di Dora Maar di Picasso, alcuni quadri di Salvador Dalì, mentre per Banksy Turf War e Choose Your Weapon.

Il Ritratto di Dora Maar raffigura la fotografa amante del pittore per ben 7 anni, il cui volto è protagonista anche in Guernica. Realizzato nel 1937, fulcro del cubismo è oggi esposto al Museo Picasso della Ville Lumière. Turf War è anche il nome dell’importante retrospettiva di Banksy a Londra nel 2003, dove in esposizione c’è anche il ritratto di Churchill in versione punk. Choose Your Weapon è invece una presa di posizione sull’aumento della violenza giovanile nel Regno Unito.

10101.art sfrutterà la tecnologia blockchain degli NFT per facilitare la proprietà di dipinti iconici di artisti collettivi, consentendo così ai singoli di possedere vere e proprie quote di opere d’arte originali. La piattaforma di “tokenizzazione” artistica ha già precedentemente collaborato con la galleria di Dubai con la vendita di un pezzo iconico di Banksy a novembre 2023: un numero limitato di pezzi in un prezzo che a seconda del momento di acquisto si aggirava tra i 60 e i 100 dollari.

Si tratta di un ecosistema rivoluzionario in grado di portare il mercato dell’arte classica nell’era del digitale permettendo in totale sicurezza a chiunque di collezionare, aprire un portfolio e rivendere a sua volta le opere senza possibilità di falsificazioni. Attualmente tutti i dipinti di 10101.art sono attualmente esposti presso la Monada Gallery con ulteriori gallerie coinvolte in tutto il mondo e presto svelate.

info: 10101.art