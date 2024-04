Le migranti di Pizzi Cannella accolte alle Corsie Sistine

Dall’antica funzione di accoglienza e di cura dei pellegrini, le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma presentano al pubblico Pizzi Cannella. Le migranti, una mostra organizzata da BAM Eventi d’Arte in collaborazione con Archivio Pizzi Cannella, con il contributo di Mucciaccia Gallery e MAG Assicurazioni. L’esposizione, visitabile dall’11 al 27 aprile 2024, conterà 99 grandi tele inedite dell’artista che, allestite come quinte teatrali, daranno una nuova forma agli spazi delle corsie e consentiranno al pubblico di muoversi liberamente tra esse. La mostra sarà corredata da un ricco catalogo edito da Silvana Editoriale a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Giovanna Caterina de Feo, che raccoglie le immagini delle opere in mostra e i saggi di Cesare Biasini Selvaggi, Rossella Fumasoni e Renata Cristina Mazzantini.

Dalla forte potenza evocativa, Le migranti entra in stretto rapporto con lo spazio ospitante, edificato nel XV secolo per volere di Papa Sisto IV. Lo chiarisce nel suo saggio Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAM di Roma: “Lo spirito del luogo, la sua vocazione storica all’accoglienza e il suo significato simbolico, legato alla caritas cristiana, rendono Santo Spirito in Sassia un luogo ideale per ospitare la mostra… La mostra, dunque, intesse un dialogo profondo e proficuo con lo spirito del luogo. Un dialogo che rende più vitale lo straordinario patrimonio culturale, materiale e immateriale, del complesso archi­tettonico e attraverso una visione dinamica ne rafforza la conoscenza e il grado di percezione”.

L’idea dell’allestimento, che prevede le 99 tele – tutte realizzate nel 2015 – appese negli spazi delle Corsie come se fossero abiti lasciati ad asciugare al sole, presuppone un’idea di spazio mentale, nel quale ogni singolo elemento rimanda a emozioni, memorie e suoni, che evocano l’avventura umana. I 99 abiti sono tutti diversi, disadorni o eleganti, trasparenti e leggeri, importanti ed elaborati, identificati da un nome di donna e ognuno reca scritto un pensiero sul retro, allusivo a delle storie possibili e immaginabili. Abiti che diventano simbolo e insieme essenza di una condizione umana, fragile ma imperturbabile, in cui i concetti di memoria, affezione e radicamento si nutrono vicendevolmente, lasciando allo spettatore il compito di immaginare la vita, la persona, la migrante che letteralmente “abita” quel vestito, le sue paure, i suoi sogni, le sue speranze.

Pizzi Cannella, Kurdimeysa, 2015/2016, photo Nuova arte fotografica Roma

«Le Migranti – spiega Pizzi Cannella – le ho realizzate nel 2015, tutte di seguito. Ma non le ho mai esposte prima perché finché la migrazione era per tutti un fatto di cronaca… Poi c’è stato come un salto: dalla cronaca si è passati alla storia. Oggi non è più un’emergenza, è una realtà storica. Ecco perché, dopo oltre dieci anni dalla loro esecuzione, ho deciso di mostrarle. Questa è una piccola, diciamo, anomalia legata al mio lavoro. È molto semplice: io credo, sono pronto a giurarlo, che ognuna delle migranti porti con sé, nel povero sacchetto che le è consentito di trasportare in spalla quando monta sui barconi, il suo abito più bello, le sue scarpe più preziose. Un oggetto che fa parte della sua vita che se arriva, quando arriva, e dove arriva, avrà con lei. Mentre lo dico mi fa pensare alla fotografia che hanno in galera gli ergastolani attaccata al muro: è una cosa, una sola, che porta con sé… è il suo non dimenticare, il suo abbraccio alla vita passata, ai suoi amori passati, alla sua famiglia scomparsa. Su tutto ciò ho realizzato questa serie di dipinti, pensando che ognuna de Le Migranti abbia ammucchiato in fondo a quel sacchetto di plastica, unico suo bagaglio, l’abito più bello».



Pizzi Cannella, Maria, 2015/2016, photo Nuova arte fotografica Roma

“Pizzi Cannella è un narratore rabdomantico”, scrive invece Cesare Biasini Selvaggi, segretario generale Fondazione THE BANK-Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea, in un testo del catalogo. “Sin dagli esordi, oltre cinquant’anni fa, egli ha trovato nella pittura la forma della sua prosa che, in questa occasione, descrive gli abiti più belli de Le Migranti, il suo ennesimo, nuovo viaggio nella memoria personale che diviene collettiva, e viceversa. All’apparenza solo degli oggetti esemplari, di quelli che appartengono alle cerimonie sociali anzi, per dirla con le parole degli antropologi, alla strategia del dono, gli abiti di Pizzi Cannella sono ancora una volta tessuti nella memoria… I loro colori sembrano partoriti dalla notte, quasi affiorati da quelle acque ferali, come evocati da sottili tagli di luce lunare, da colpi di rasoio lanciati nell’oscurità di quel mare ancora più grande per quei migranti e richiedenti asilo che utilizzano la rotta del Mediterraneo centrale per riparare in Europa”.

“Di tutto il lavoro di Pizzi Cannella questa è l’impresa più sentimentale di tutte”. Queste le parole del testo di Rossella Fumasoni, artista, poetessa e moglie dell’artista. “Le 99 migranti – ha concluso – sono una piccola folla di cittadine del mondo e della storia, provenienti da continenti e tempi diversi. Afghane, Armene, Congolesi, Siriane, Cinesi, Ivoriane, Iraniane, Spagnole, Greche, Italiane, Portoghesi e ancora e ancora…”.

Pizzi Cannella. Le migranti

dall’11 al 27 aprile 2024

Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma

info: silvanaeditoriale.it