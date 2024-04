La Milano dei MASBEDO arriva al Museo del Novecento

Dopo il debutto ospitato da MODAL alla School of Digital Arts (SODA) a marzo 2024, e al Centre Pompidou- Metz, pochi giorni fa, il 3 aprile, Ritratto di città (20/20.000Hz) di MASBEDO arriva a Milano al Museo del Novecento per il suo terzo atto.

Il progetto prende le mosse da una storia fondamentale per la musica elettronica e concreta, la nascita dello Studio di Fonologia RAI di Milano fondato da Luciano Berio e Bruno Maderna nel 1955, e aperto ufficialmente nel 1956. «Abbiamo sentito il bisogno di rendere omaggio a una prolifica stagione di vivacità intellettuale come non ce ne sono mai più state in Italia – spiega il duo – stava nascendo una città nuova, unica nel panorama italiano, con una nuova idea di linguaggio, un nuovo approccio all’urbanistica, all’arte, alla letteratura e anche al cinema. Era all’avanguardia proprio grazie a proposte come lo Studio di Fonologia della RAI, un’esperienza di livello internazionale dedicata al suono e alla musica elettronica con caratteristiche che la rendevano unica».

Un itinerario a tappe che si declina nella realizzazione di un inedito video multicanale, un’installazione immersiva, una serie di performance sonore, un public program e un volume edito da Marsilio Arte con progetto grafico di Leftloft. Il progetto si dipana durante l’Art Week con tre appuntamenti: la performance video e sonora appositamente progettata per il Salone d’Onore di Triennale (oggi, 9 aprile 2024), la mostra con proiezione multicanale negli spazi affacciati su Piazza Duomo del Museo del Novecento (11 aprile – 30 giugno 2024), dove l’opera dei MASBEDO interagisce con il museo, l’architettura e la città. Infine domenica (14 aprile 2024 ore 16.30) MASBEDO, Cloe Piccoli, Nicola Ricciardi, Direttore di miart, e Alberto Salvadori, Direttore di Fondazione ICA Milano, converseranno con il pubblico in un talk a miart – fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano.

Il progetto continuerà il suo itinerario il giorno 13 aprile 2024 a Torino alla Fondazione Merz con screening e talk. Mentre il 23 aprile 2024 verrà presentato in una conversazione su arte, musica elettronica, architettura, e città al MAXXI di Roma, dove l’opera sarà installata nella videogallery dal 24 aprile al 5 maggio 2024. A maggio 2024 l’atteso Public Program con importanti ospiti internazionali si terrà tra Triennale Milano e il Castello Sforzesco e approfondirà temi fra arte, architettura, video, archivio, musica e TV ispirato al respiro multidisciplinare del progetto.