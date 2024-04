Milano Centrale rivelata da JR con un intervento monumentale

JR torna in Italia, e a Milano. Tra storia e illusioni ottiche, il celebre street artist francese interviene alla Stazione di Milano Centrale, dove presenta l’opera La Nascita. Visibile dal 10 aprile al primo maggio 2024, il nuovo intervento monumentale di JR in Piazza Duca d’Aosta offre una nuova prospettiva sulle origini della stazione, raccontate tramite un grande trompe-l’œil.

Dopo la celebre spaccatura realizzata sulla facciata di Palazzo Farnese a Roma, dal titolo La Ferita, e l’intervento a Palazzo Strozzi, oltre alla performance pubblica di Piazza San Carlo a Torino, JR si prepara a presentare il nuovo lavoro pensato per la principale stazione milanese. L’installazione, che verrà presentata il 10 aprile, si propone come un vero e proprio scavo. Concepita come un trompe-l’œil, una tecnica spesso utilizzata da JR, come all’Opéra Garnier di Parigi, l’installazione in Piazza Duca d’Aosta racconta le origini e la storia di Milano Centrale con un linguaggio monumentale, entrando in relazione e fondendosi con l’edificio progettato dall’architetto Ulisse Stacchini inaugurato nel luglio del 1931.

La Nascita, che verrà inaugurata nello scenario della Milano Design Week, unisce pannelli di metallo organizzati su quattro livelli, prendendo una forma definita solo se osservata da una posizione inclinata rispetto al suo piano. Attraverso la nuova prospettiva che l’opera suggerisce di assumere, l’installazione di JR scava nelle viscere della stazione, rinvenendone le origini in un’interazione anche architettonica.