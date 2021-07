Dopo aver “squarciato” Palazzo Strozzi a Firenze con l’opera La ferita, lo street artist francese JR (Parigi, 1983) torna in Italia, questa volta nella Capitale. Ad ospitare uno dei suoi interventi è Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia a Roma, a due passi da Campo de’ Fiori.

Ieri sera, infatti, è apparso un grande murale che, come nell’opera fiorentina, sembra aprire l’imponente edificio rinascimentale, mostrandone gli interni ai passanti. L’effetto è quello di un’enorme fessura nel muro della facciata principale che permette di ammirare la riproduzione del vestibolo a tre navate con le mirabili volte a botte, le colonne doriche e la grande statua di Ercole Farnese.

Palazzo Farnese è attualmente interessato da un imponente intervento di restauro volto a ripristinare l’originaria bellezza dei materiali utilizzati dai quattro illustri architetti che hanno progettato l’edificio: il Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Giacomo della Porta; i lavori dovrebbero essere completati nel 2025.



In occasione dell’inizio degli interventi è stato annunciato che durante la campagna di restauro diversi artisti saranno invitati a lavorare direttamente sulle palizzate del sito per offrire al pubblico una rilettura contemporanea di Palazzo Farnese e delle opere che hanno preso parte alla sua storia.

JR è evidentemente uno dei creativi che hanno risposto all’invito per valorizzare questo grande edificio storico, come è successo di recente con il Ponte Farnese con l’artista Olivier Grossetête: una spettacolare installazione temporanea, inaugurata lo scorso 13 luglio e rimasta visibile per alcuni giorni, che vide un ponte fluttuare nell’aria grazie ad alcuni grandi palloni.

https://www.jr-art.net/