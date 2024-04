“Figurazione anni ’60 e ’70”, a Roma un’intersezione di linguaggi

Da Pier Paolo Pasolini a Leonardo Sciascia, da Italo Calvino a Luchino Visconti, gli anni Sessanta e Settanta contano molti nomi di scrittori e registi con cui gli artisti visivi hanno interagito. Il dialogo creativo e poetico di questi decenni viene ora raccontato in una nuova mostra, che i Musei di San Salvatore in Lauro a Roma si preparano a ospitare dal 24 aprile al 21 luglio 2024. Dal titolo Figurazione anni ’60 e ’70, l’esposizione presenta un’ampia rassegna dedicata alla pittura e alla scultura di figurazione in Italia a cavallo tra i due decenni artistici più vitali del Novecento.

A promuovere la rassegna è la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dalla Prof.ssa Alessandra Taccone, mentre a realizzarla è stato Poema in collaborazione con Cigno Arte. La mostra è cura di Lorenzo e Enrico Lombardi ed esplora le esperienze della pittura e della scultura figurative in Italia delle generazioni attive in particolare tra gli anni Sessanta e Settanta, periodo di intrecci e condivisione tra le arti nella narrazione di nuove realtà emergenti, dallo sviluppo delle metropoli alla trasformazione sociale. Un insieme che ha visto contaminarsi visioni e suggestioni di varia provenienza, dal Realismo di matrice sociale e politica al Naturalismo, fino alla Pop Art e all’Iperrealismo, oltre alle importanti influenze della pittura metafisica.

courtesy Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale|

Negli spazi del museo romano il progetto espositivo si articola in quattro sezioni. L’itinerario comincia con FIGURA SCULTURA, che riflette sulla tradizione della scultura italiana figurativa, per poi proseguire con POLITICA SOCIETÀ REALTÀ, dedicata alle ricerche dei protagonisti di quegli anni, tra impegno politico e contaminazioni con design e nuovi media. NATURA PITTURA è invece la sezione focalizzata sul nuovo Naturalismo del Novecento, spesso collegato anche ai primi, embrionali movimenti ecologisti, mentre la mostra si conclude con METAFISICI E VISIONARI, dedicata agli artisti che, andando oltre gli elementi contingenti dell’esperienza sensibile, scelsero di rappresentare gli aspetti della realtà da loro considerati autentici e fondamentali, secondo la prospettiva più ampia e universale possibile. Accanto alla mostra, anche un catalogo edito da Il Cigno GG Edizioni.

Figurazione anni ’60 e ’70

dal 24 aprile al 21 luglio 2024

Musei di San Salvatore in Lauro – Roma

info: piosodaliziodeipiceni.it