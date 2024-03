Ucraina, l’Accademia d’arte di Kiev distrutta da un attacco russo

Sotto i colpi della guerra in Ucraina è stata distrutta un’altra istituzione culturale. Si tratta di una delle più importanti accademie d’arte e design del Paese, che il 25 marzo ha subito gravi danni a causa di un attacco missilistico russo sulla capitale.

Ad annunciarlo è stato il Ministero della cultura e della politica dell’informazione dell’Ucraina. “A seguito della caduta dei frammenti di un missile lanciato dalla Federazione Russa – si legge in un comunicato del Ministero – la parte centrale dell’edificio della Kyiv State Academy of Decorative Arts and Design intitolata a Mykhailo Boichuk è stata distrutta”. In più, anche “i locali dei dipartimenti e l’auditorium dell’istituzione hanno subito danni significativi”.

Molte le immagini drammatiche pubblicate sui social media da parte di insegnanti, studenti e diplomati dell’Accademia. Helen Osadcha, direttrice dell’Istituto, ha dichiarato in un post su Facebook che l’attacco è avvenuto alle 10.30, durante lo svolgimento delle lezioni. Spiegando come la vita di un insegnante sia stata risparmiata grazie all’attivazione di una sirena antiaerea, la direttrice ha fatto un bilancio delle opere andate distrutte, tra cui quelle esposte nella mostra Woman in the Flames of War, che si teneva nella sala congressi della struttura.

“La Russia non può parlare d’arte quando distrugge teatri, musei e istituzioni con i razzi. Oggi la Russia ha distrutto una delle università d’arte dell’Ucraina. La Boichuk Academy è un’istituzione educativa con una lunga storia di formazione dei migliori artisti, designer e artigiani”, ha invece scritto in un post Elena Fateeva, una studentessa che gestisce uno studio di design internazionale con sede a Kiev.

L’accademia intitolata a Boichuk, figura fondamentale del modernismo ucraino, è l’ultima sede della cultura colpita dalla guerra. Secondo quanto riportato dall’UNESCO in un elenco aggiornato a inizio marzo, sono 346 i siti culturali danneggiati o distrutti in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, quando è iniziata l’invasione.