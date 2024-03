L’Accademia delle Belle Arti inaugura un nuovo spazio espositivo

L’Accademia di via di Ripetta inaugura un nuova galleria dedicata all’arte contemporanea, aperta al pubblico e visitabile gratuitamente. Lo spazio architettonico in stile neoclassico era un tempo adibito a passaggio pubblico mentre ad oggi, in seguito ai lavori di ristrutturazione attuati negli ultimi mesi del 2023 è in procinto di diventare un luogo di sperimentazione e ricerca artistica, di arte contemporanea emergente e più affermata che inaugurerà il prossimo 10 aprile. Il nome del promettente progetto è Galleria Accademia Contemporanea: l’obiettivo è quello di ospitare mostre temporanee, installazioni, dando voce ad artisti emergenti e a coloro che hanno contribuito a mantenere alto il nome della istituzione romana.

Tra le prime mostre si segnala quella di Jannis Kounellis, studente dell’Accademia negli anni Cinquanta, che grazie all’incontro con Toti Scialoja subisce l’influenza dell’espressionismo astratto. Kounellis è stata una degli illustrissimi nomi che hanno attraversato le mura dell’istituto, nonché esponente della corrente che il critico Germano Celant ha definito Arte Povera. A Roma, nel 1960 la sua prima personale alla galleria La Tartaruga di Plinio De Martis, fucina e fervore della meraviglia dell’arte contemporanea di quegli anni. Oggi, a distanza di più di cinquant’anni, l’ABA celebra Kounellis, il suo talento, il suo genio, il suo gusto classico d’avanguardia.