Velázquez, la sua prima opera arriva in Galleria Borghese

Velázquez e il suo celebre capolavoro, Donna in cucina con Cena di Emmaus arrivano eccezionalmente in Galleria Borghese, in una esposizione visibile sino al 23 giugno 2024. Il dipinto arriva dalla collezione permanente della National Gallery of Ireland di Dublino e secondo la critica si tratta della prima opera conosciuta dell’artista. L’olio su tela, verrà esposto nella Sala del Sileno, l’ultima del pianterreno della villa: l’ambiente è noto per ospitare ben sei dipinti del Caravaggio (sulle 26 tele totali disseminate per Roma!).

Sala del Sileno, Galleria Borghese

A questi si aggiungono opere di pittori tardo-manieristi e le statue di età romana, che come nel resto della palazzina, scandiscono e danno ritmo alle pareti. Il progetto espositivo è quindi pensato come un focus di ricerca, di letture e prospettive inedite attraverso un confronto tra due maestri come Caravaggio e Velázquez che con la loro arte, hanno fortemente influenzato il corso visivo della storia.

Dettaglio, Donna in cucina con Cena di Emmaus Caravaggio, Cena in Emmaus, 1601-2, National Gallery, Londra

L’artista di Siviglia si è spesso cimentato nella raffigurazione di ambienti popolari di vita quotidiana, proprio come accade nella Donna in cucina con Cena di Emmaus, di cui esistono almeno due versioni. La sua arte è essenziale, naturalistica, frugale, – proprio come le ambientazioni dei suoi quadri – che nella loro semplicità compositiva e tematica alludono sempre a profondi significati religiosi e allegorici. Nel dipinto che per qualche mese arricchirà la collezione Borghese, la protagonista è una domestica che ha appena finito di cucinare e sta mettendo a posto le stoviglie.

Nella banale quotidianità dell’azione, i suoi gesti sono però quasi sacrali: alle sue spalle, nell’altra stanza, Gesù seduto assieme a due commensali, nel famoso episodio biblico della Cena di Emmaus. Lo stesso espediente metanarrativo, lo ritroviamo anche in Cristo in casa di Marta e Maria: questa volta, due donne in cucina, osservando la scena da un passavivande. La celebrazione dell’arte di Velázquez, si unisce alla collaborazione in auge sino al 30 giugno, tra l’istituzione Borghese e le Gallerie Nazionali di Arte Antica dove alcuni capolavori tra Tiziano, Rubens e Raffaello custoditi in Galleria Borghese, verranno temporaneamente esposti a Palazzo Barberini.

info: galleriaborghese.it