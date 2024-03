LEGO Architecture, le costruzioni per gli appassionati di architettura

Dalla Piramide di Giza alla Statua della Libertà, gli appassionati di architettura potranno ricostruire i grandi edifici e i simboli della storia con i mattoncini più famosi al mondo. Le nuove costruzioni sono state lanciate da LEGO, che con il set LEGO Architecture ha proposto al suo pubblico una serie di modelli architettonici e riproduzioni di architettura che metteranno alla prova e stupiranno tutti gli appassionati.

Pensati per studenti, giovani e adulti amanti dell’architettura, i modelli LEGO si ispirano a città di tutto il mondo, creando nuove sfide di costruzione all’insegna delle più iconiche strutture della storia. Si spazia da singoli monumenti, come il Taj Mahal e il Castello di Himeji, agli skyline di città come Singapore, New York City o, ancora, Londra e Parigi. Permettendo di scoprire dettagli autentici di queste strutture, LEGO Architecture offre un progetto di costruzione coinvolgente all’insegna del divertimento, permettendo al tempo stesso di realizzare un elegante oggetto da esposizione.

Con lo scopo di creare un’esperienza che coniugasse l’intrattenimento con l’architettura e il design, la storia della serie è iniziata con una collaborazione tra LEGO e l’architetto e artista Adam Reed Tucker, all’altezza del 2008. Da qui, a seguito dei primi esperimenti con la Willis Tower e il John Hancock Center, nel 2011 è stato presentato il primo modellino in scala del Burji Khalifa, inaugurando per LEGO Architecture una nuova strada da percorrere, lontana dai grattacieli delle grandi città. La serie degli skyline risale invece al 2019, con la realizzazione di miniature di città come Tokyo o Venezia.