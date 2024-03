Fondazione Trussardi, arte alla riscossa a Milano con 70 artisti

La Fondazione Trussardi, a partire dall’8 aprile e in concomitanza con miart, l’Art Week e la Design Week, inaugura un nuovo progetto contemporaneo: ITALIA 70 – I NUOVI MOSTRI, curato dal critico d’arte Massimiliano Gioni, che coinvolge 70 artisti italiani diffondendo nelle strade e nelle piazze milanesi centinaia di manifesti appositamente realizzati. Tra questi grandi firme come Maurizio Cattelan, Nico Vascellari, Francesco Vezzoli, Grazia Toderi, Elisabetta Benassi, Marcello Maloberti, Paul McCarthy, Diego Marcon e molti altri. Si tratta sicuramente di un esperimento pioneristico che coinvolge sia artisti emergenti sia nomi più consolidati, per offrire uno sguardo completo sull’Italia e sulle sue molteplici identità. Ognuno degli artisti infatti sarà chiamato a realizzare una immagine inedita o a scegliere una determinato soggetto da riprodurre su un manifesto.

Le opere poi, proprio come una caccia al tesoro, verranno collocate nei diversi luoghi della città, dal cimitero monumentale al centro storico, da City Life a Porta Romana. «Un museo metropolitano, nascosto tra le comunicazioni commerciali, che riflette i desideri e inquietudini dell’Italia di oggi», spiegano gli organizzatori. Una vera e propria collezione effimera e super contemporanea, che riflette la trama più intima del nostro paese. La storia di questo avanguardistico museo a cielo aperto, inizia in realtà nel 2004: già 20 anni fa infatti, la Fondazione Trussardi, aveva disseminato poster di 16 artisti fra il centro e la periferia di Milano. Sotto la direzione artistica di Massimiliano Gioni, la fondazione continua a sorprendere, implementando il concetto di arte pubblica e aiutandoci a riscoprire anche alcuni spazi dimenticati della città, in una Milano sicuramente più colorata.

info: fondazionetrussardi.it