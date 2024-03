Con Arcolaio Art Prize le arti visive incontrano la tessitura

Per celebrare i settant’anni di attività di Arcolaio, azienda tessile con una storia iniziata nel 1953 in provincia di Teramo, in Abruzzo, alla fine del 2023 è stato fondato Arcolaio Art Prize, un premio che ha lo scopo di dare l’opportunità ad un artista visivo di ideare un’opera d’arte attraverso le risorse e il sapere tecnico dell’azienda, dando vita ad una creazione in linea con i valori di legame con il territorio e sostenibilità dei materiali che l’azienda promuove. Per la sua prima edizione, Arcolaio Art Prize ha coinvolto l’artista di origine ruandese Francis Offman (Butare, 1987). In collaborazione con Giulia Floris, il progetto è a cura di Serena Schioppa ed è stato realizzato con il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Francis Offman, portrait, Bologna, 2023, photo Carlo Favero

Situata ai piedi del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, l’azienda è specializzata nella prestigiosa tecnica della tessitura jacquard e mira alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura del territorio, rivisitandole in chiave contemporanea. Le collezioni prodotte dall’azienda vengono esposte e apprezzate in tutto il mondo, partecipando a fiere di fama internazionale tra cui il Salone del Mobile a Milano, Maison&Objet a Parigi o Shoppe Object a New York City.

Arcolaio Art Prize nasce dall’intento di valorizzare questa storia. Così, ogni anno il concorso offre all’artista invitato un premio che, oltre a una fee in denaro del valore di mille euro come riconoscimento del suo impegno e contributo all’iniziativa, comprende anche la produzione di un’opera tessile di proprietà dell’artista a seguito di un periodo di ricerca e residenza nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Arcolaio Art Prize, 1st Edition, Francis Offman, 2024, photo Antonio Iacobone

Per la prima edizione di Arcolaio Art Prize, svoltasi su invito, Arcolaio ha scelto come destinatario del premio Francis Offman, la cui pratica artistica di Offman si caratterizza per le composizioni dai contorni irregolari e dai colori vividi giustapposti in un continuo rimando alle pratiche tradizionali dei luoghi della sua memoria. Il periodo di ricerca e residenza dell’artista in Abruzzo, svolto nei mesi tra gennaio e marzo 2024, ha lo scopo di permettergli un’esplorazione del paesaggio, della storia e delle tradizioni locali del territorio teramano in cui l’azienda affonda le proprie radici, oltre che la conoscenza della storia e delle tecniche di tessitura jacquard attraverso l’incontro con Arcolaio.

Francis Offman, Senza titolo-Untitled, 2022-2023, courtesy the artist e P420, Bologna, photo Carlo Favero



La collaborazione promossa da Arcolaio con Francis Offman e con i successivi destinatari di Arcolaio Art Prize intende esplorare l’incontro tra arte e design, tradizione e innovazione nella produzione tessile. Un incontro che si realizza tramite la creazione di apposite capsule collection pensate in collaborazione con gli artisti vincitori del premio e distribuite all’interno del proprio circuito globale di alto profilo.

info: larcolaio.it