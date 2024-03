Abbiamo ancora bisogno di poesia: l’orologio che le scrive con l’AI

Una poesia al minuto sul comodino della propria stanza. Con una soluzione estetica minimale e uno uno schermo e-paper che offre alla vista un aspetto molto simile a quello della carta stampata, Poem/1 è l’evoluzione poetica della radiosveglia. Questo orologio sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per mostrare l’ora esatta componendo una poesia o un aforisma unico per ogni minuto di ogni giorno e adattando il significato al preciso istante della giornata in cui viene generato.

Progettato in Cad e stampato in 3D, Poem/1 usa per alimentare la sua fantasia poetica un server dedicato che richiama le risorse di OpenAi. Poem/1 è una proposta lanciata via crowdfunding: gli interessanti potranno contribuire alla campagna preordinandolo su Indiegogo a partire da 99 sterline ma non è ancora disponibile in Italia: le prime unità saranno consegnate dal prossimo agosto solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.