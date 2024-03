Nella Giornata Internazionale della Donna prende il via all’EMΣT, il Museo nazionale d’arte contemporanea ad Atene, la seconda parte del ciclo espositivo What If The Woman Ruled The World? avviato a dicembre 2023. Ispirato all’opera omonima di Yael Bartana realizzata nel 2017 e ora esposta sulle facciate nord e sud dell’edificio del museo, il progetto ha preso le mosse da un’idea della direttrice artistica dell’EMΣT, Katerina Gregos.

Yael Bartana, What if Women Ruled the World, 2016, courtesy of Annet Gelink Gallery, Amsterdam; Sommer Contemporary Art, Tel Aviv; Galleria Raffaella Cortese, Milano; Petzel Gallery, New York and Capitain Petzel, Berlin, photo Panos Kokkinias

Il ciclo di mostre, che proseguirà per tutto il 2024 con altre due sezioni, si basa su una domanda ipotetica che fornisce anche il titolo al programma, What If The Woman Ruled The World?. Se fossero le donne a governare, ci sarebbe meno violenza, una leadership più giusta? Finirebbero le guerre e aumenterebbero i diritti? Da queste domande muove il ciclo espositivo, che non si pone come base ideologica per un matriarcato, ma ha lo scopo di stimolare una riflessione sull’esistenza di un’alternativa al paradigma patriarcale dominante. Al contempo, il programma proposto dall’EΜΣΤ di Atene riconsidera la storia dell’arte della Grecia, che per anni ha emarginato molte donne artiste.

Protagoniste della seconda parte di What If Women Ruled the World?, Yael Bartana, Claudia Comte, Hadassah Emmerich, Lola Flash e Malvina Panagiotidi. In più, in occasione dell’inaugurazione dell’8 marzo, si terranno anche la performance di Claudia Comte, How to Grow and Stay the Same Shape, e la performance musicale di Jeanna Criscitiello …and then there was EVE.

Yael Bartana, Two Minutes to Midnight, 2021, courtesy of Capitain Petzel Gallery, Berlin; Annet Gelink Gallery, Amsterdam; Sommer Contemporary Art, Tel Aviv; Galleria Rafaella Cortese, Milan and Petzel Gallery, New York

Claudia Comte, How to Grow and Still Stay the Same Shape, 2019, Castello di Rivoli, Turin, photo Roman März, © Studio Claudia Comte, 2019 Claudia Comte, The Origin of the Shockwave Ripple Effect (yellow and turquoise), courtesy of Studio Claudia Comte

Studio Hadassah Emmerich, photo Teri Romkey, 2019

Hadassah Emmerich, Garland of creolized tulips, 2018, Commission for the Netherlands Embassy, Jakarta

Lola Flash, Toni, 2011, Torquay, UK, courtesy of the artist

Lola Flash, Ruth, 2014, Hopedale, MA, USA, courtesy of the artist

Malvina Panagiotidi, Repetitions of half-meanings, 2024, photo Ilias Madouros Malvina Panagiotidi, Why do you imagine golden birds? II, 2024, photo Ilias Madouros

Jeanna Criscitiello, courtesy of the artist

info: emst.gr