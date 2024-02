Il Victoria and Albert Museum è a caccia di un fan di Taylor Swift

Il Victoria and Albert Museum di Londra sta ricercando un super-fan britannico di Taylor Swift da inserire all’interno dello staff come consulente per curare la collezione di cimeli della cantante. Le iscrizioni scadono il 7 marzo e la posizione dovrebbe essere assegnata a inizio maggio. Il fan prescelto infatti avrà il compito di esaminare gli oggetti della collezione, contribuendo anche alla campagna marketing del museo. Tutto riguarda ovviamente la cantante, in una campagna pubblicitaria non da poco, anche in vista delle nuove date del suo Eras Tour. Insomma, tutti pazzi per Taylor Swift, è il caso di dire.

Il candidato ideale, secondo l’annuncio, dovrebbe essere in grado di offrire approfondimenti sulla cultura e su oggetti come i noti braccialetti dell’amicizia, spesso presenti ai concerti e personalizzati con frasi delle canzoni. Sembrerebbe che il museo sia particolarmente interessato a questi fantomatici braccialetti, icona assoluta dell’artista pop. La tradizione sarebbe nata dalla canzone You’re on Your Own, Kid traccia tratta dall’album del 2022 Midnights. «So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it», così recita il testo del brano.

L’artista miliardaria dunque, continua a far parlare di sé. Da una parte, solamente quest’estate ha contribuito alla crescita del Pil americano grazie al giro di affari del suo Eras Tour. Dall’altra, visto la sua influenza anche in ambito politico, sia Joe Biden che Donald Trump la “corteggiano” affinché appoggi la loro corsa presidenziale di novembre. L’istituzione in realtà non è sconosciuta a questo tipo di proposte bizzarre visto che nel corso degli ultimi anni ha assunto consulenti sulle carte Pokemon, sui Lego e sulle brocche Toby. Intanto, sul sito del Victoria and Albert Museum sono comparsi ben altri 5 singolari annunci di reclutamento di superfan advisor tra intenditori di emoji, Crocs o tufting. Tra l’altro – per gli interessati – il museo sta assumendo anche personale per diversi ruoli relativi al suo archivio di David Bowie.