L’idea di GRAB THE CITY nasce da una collaborazione scientifica tra la Galleria Nazionale e il Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP) della Sapienza Università di Roma. La rassegna prende le mosse dal progetto del GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, un anello ciclopedonale di circa 50 chilometri che attraversa la capitale e che consente di sviluppare prospettive diverse da quelle tradizionali sulla città di Roma. Aperta al pubblico dal 22 febbraio al 1° aprile 2024, la mostra è a cura di Alessandra Capuano con Alfonso Giancotti, Anna Giovannelli e Daniele Frediani del DiAP, e di Giovanna Coltelli e Valeria Lupo, con l’Ufficio Mostre della Galleria Nazionale.

A nove anni dall’ideazione, il progetto del GRAB sta prendendo avvio con Roma Servizi per la Mobilità con l’apertura dei cantieri. A dare impulso al programma, l’iniziativa di VeloLove, che ha portato allo sviluppo di un processo partecipativo della cittadinanza. Da qui, un’esposizione che offre una lettura inedita e multiculturale della capitale, presentando la pista ciclabile come un dispositivo sostenibile di percezione, fruizione e trasformazione della città.

Concorrono alla costruzione di questa nuova prospettiva opere di vario genere, dalla pittura alla fotografia, dalla grafica alla scultura, accanto a mappe, progetti e modelli di architettura. I lavori sono organizzati in cinque percorsi tematici – Memorie, Corpi, Nature, Immaginari, Comunità – che illustrano le potenzialità del progetto del GRAB come nuovo strumento per attraversare la capitale con un itinerario nuovo, approntando un viaggio storico, artistico, scientifico e antropologico che passa tra parchi e monumenti, valorizzandone così i diversi volti urbani. Uno sguardo sugli andamenti della città è invece sviluppato nelle sezioni Città per Anelli e Visioni, che esplorano rispettivamente la forma della città storica e la sua visione futura.

La mostra è promossa da VeloLove, Legambiente e dal Touring Club Italiano e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Roma Capitale.

GRAB THE CITY

dal 22 febbraio al 1° aprile 2024

Galleria Nazionale – Viale delle Belle Arti 131, Roma

info: lagallerianazionale.org