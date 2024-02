L’artista e docente di scultura Paolo Canevari inaugura a partire dal 13 marzo, una serie di seminari gratuiti all’Accademia di San Luca a Roma per un totale di 6 mesi. Il corso, che rilascerà un attestato finale, è rivolto a tutti i giovani artisti visivi che intendono approfondire la loro pratica, integrando un’approfondita preparazione teorica. Canevari infatti afferma: «credo fermamente in un’educazione pubblica, di qualità e accessibile a tutti; ritengo questa una mia responsabilità come artista e come insegnante. Penso che la formazione intellettuale sia un passo importante verso la libertà di azione e di pensiero necessaria al lavoro di un artista».

Saranno indagate le tematiche attuali dell’arte contemporanea in relazione alle varie figure che ne animano la scena: istituzioni, artisti, critici, galleristi e art advisor incontreranno così gli iscritti, preparandoli al loro futuro. «Con questa iniziativa l’Accademia Nazionale di San Luca rimette in moto una delle sue più importanti attività fin dalla sua creazione: la trasmissione della cultura artistica. Lo fa per il tramite di Paolo Canevari, uno degli artisti contemporanei più interessanti che condividerà la sua visione dell’arte» come ha annunciato Marco Tirelli, presidente dell’Accademia.

Ritratto, ph. Carolina Sandretto

Paolo Canevari è noto per l’utilizzo di vari media nei suoi lavori. Le sue opere sono legate al tema dell’impermanenza dell’arte, in particolare alla connotazione del significato della scultura in relazione al contesto contemporaneo. La sua pratica è una sintesi di un rivoluzionario linguaggio appreso fin dagli anni ’60 con una indagine concentrata sul concetto di identità e sulla mancanza di una immaginazione individuale. Una ricerca tesa a comprendere il ruolo dell’immagine come riconoscimento sociale, nell’infinità di cambiamenti a cui è soggetta.

