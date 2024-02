Cosa definisce il paesaggio oggi? 16 artisti rispondono agli Uffizi

Land in Land out è il nuovo progetto espositivo delle Gallerie degli Uffizi visibile fino al 17 marzo. Si tratta della prima volta in assoluto per l’arte contemporanea nel museo vasariano. La curatela è affidata all’associazione culturale MODO e a Francesca Sborgi. 16 artisti contemporanei tra Belgio e Italia dialogano con i capolavori medievali e rinascimentali esposti nel museo fiorentino sul genere paesaggistico. Tra questi Fra Bartolomeo, Giovanni Bellini, Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini, Tintoretto, Lippo Memmi e Veronese.

L’esposizione propone una riflessione sul paesaggio che mira a sconvolgere e rivoluzionare l’interpretazione, a volte banale, del nostro immaginario collettivo. In antitesi ai grandi formati che siamo soliti vedere, gli artisti scelgono una dimensione volutamente minimale, quello dei sedici noni. La scelta non è affatto casuale e risponde alla domanda su come attualmente si osservano le opere e quale relazione intercorre tra queste il pubblico.

Op De Beeck © photo ElaBialkowska Pancrazzi © photo Ela Bialkowska

E così, artisti come Serena Fineschi e Edith Dekyndt si confrontano con Simone Martini e Lippo Memmi. La materialità dei due contemporanei si coniuga perfettamente con la superficie aurea medievale. L’indagine sullo spazio abitato di Marco Neri e Tina Gillen riprende in modo impeccabile la precisione prospettica di Ambrogio Lorenzetti. La dimensione atmosferica di Serse e Op de Beeck aiuta a rivelare la prospettiva naturalistica e umana dell’opera di Tintoretto. Vere e proprie miniature panoramiche tra antico e contemporaneo, in una contaminazione rivoluzionaria e avvolgente, per riscoprire il senso più profondo del guardare e riscoprire. E chissà se, alla fine del percorso, lo spettatore saprà rispondere alla domanda su cosa definisce un paesaggio nell’arte contemporanea.

Dal 13 febbraio al 17 marzo 2024, Gallerie degli Uffizi, Firenze

