Per celebrare il centenario della nascita di Carla Accardi, tra le figure di maggiore rilievo nel panorama della cultura visiva internazionale, Palazzo delle Esposizioni ha raccolto le opere dell’artista in una mostra antologica, ripercorrendo gli snodi del suo percorso. Visitabile dal 6 marzo al 9 giugno 2024, la rassegna romana è stata ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti. A promuovere la mostra, a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, anche l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

Carla Accardi, Grande integrazione, 1957, Museo del Novecento, Milano, photo L. Carrà. Copyright Comune di Milano, © Carla Accardi by SIAE 2024

Classe 1924, Carla Accardi era originaria di Trapani. Con una coerenza espressiva che ha proiettato le sue opere oltre i confini nazionali, l’artista ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di nuovi modi di intendere l’opera d’arte, attraversando i linguaggi della seconda metà del Novecento. In dialogo con artisti e intellettuali più giovani nell’arco delle sue stagioni espressive, Accardi ha approntato uno stile capace di muoversi dall’astrattismo del dopoguerra all’informale, dalla pittura concettuale alla pittura-ambiente, per arrivare a un’arte segnata dalle istanze del femminismo, ma anche da quelle della joie de vivre negli anni Ottanta, fino alle sintesi degli anni Novanta e Duemila.

Carla Accardi, Tenda, 1965-1966, collezione privata | © Carla Accardi by SIAE 2024

Nella rassegna di Palazzo delle Esposizioni verranno raccolte più di cento opere. Il criterio di selezione risiede nel proposito di offrire uno sguardo sull’intera carriera dell’artista, individuando le sue prime invenzioni ma anche i lavori più radicali, oltre alle opere che si sono rivelate anticipatrici di nuove tendenze in un panorama artistico di ampio respiro. Il progetto di mostra prevede opere provenienti da alcune delle più importanti collezioni pubbliche e private nazionali e internazionali, oltre a un nucleo di lavori storici rimasti proprietà dell’artista, che fanno parte oggi della collezione dell’Archivio Accardi Sanfilippo.

Carla Accardi, Grande dittico, Collezione privata, Vicenza | © Carla Accardi by SIAE 2024

Carla Accardi

dal 6 marzo al 9 giugno 2024

Palazzo delle Esposizioni – Via Nazionale 194, Roma

info: palazzoesposizioni.it