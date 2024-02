“The Square. All you can art”, il format Sky rivolto al contemporaneo

Per la quarta stagione la serie tv THE SQUARE trasmessa su Sky Arte e condotta da Nicolas Ballario, si trasforma in ALL YOU CAN ART, un format totalmente dedicato al contemporaneo. In ogni puntata, attraverso una collaborazione con il MAXII, Ballario svolgerà una serie di studio visit per incontrare i protagonisti attuali dell’arte contemporanea. Presente uno spazio dedicato alle mostre italiane più interessanti del momento e anche alcuni importanti approfondimenti come quello su Because, progetto di Maurizio Cattelan proposto recentemente a Bologna per Arte Fiera.

La prima puntata, trasmessa in esclusiva giovedì 15 febbraio, sarà dedicata alla mostra HOPE allestita al Museion di Bolzano, a Dürer e al gallerista Gian Enzo Sperone al Mart di Rovereto e alla mostra della collezione Peggy Guggenheim di Venezia dedicata a Marcel Duchamp. Il primo studio visit realizzato è quello con l’eclettico artista Luigi Serafini, autore del Codex Seraphinianus, enciclopedia surreale scritta in una grafia indecifrabile caratterizzato da una serie di metamorfosi grafiche.

©Francesca Pellegrino