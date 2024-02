Nuova policy di Meta, che vuole bollare le immagini generate con AI

Meta ha recentemente annunciato che ha intenzione di segnalare immagini e video creati con l’intelligenza artificiale. «Stiamo lavorando con i partner del settore su standard tecnici comuni per identificare i contenuti di intelligenza artificiale, inclusi video e audio. Nei prossimi mesi etichetteremo le immagini che gli utenti pubblicheranno su Facebook, Instagram e Threads», ha scritto in un post Nick Clegg, presidente degli Affari globali e manager di Meta. Lo scopo infatti è quello di ridurre il rischio di disinformazione, causata dalle immagini generate dall’intelligenza artificiale e spacciate come reali.

In realtà Meta attualmente segnala manualmente le immagini attraverso il suo generatore, con diciture come “Imaginated by AI” e con il watermark, filigrana digitale che ha lo scopo di aiutare le persone a individuare gli elementi deepfake del web. Da ora, l’azienda prevede di etichettare ancora più immagini che circoleranno nelle sue piattaforme. Questo sistema prevede però molte falle e lacune: il watermaking può essere infatti manipolato e c’è anche la possibilità di generare filigrane invisibili resistenti a ogni tipo di attacco e che non lascerebbero individuare le immagini artificiali.

Nick Clegg, Manager Meta

Il manager di Meta ha infine dichiarato che «in questo periodo, ci aspettiamo di imparare molto di più su come le persone creano e condividono i contenuti di intelligenza artificiale, di quale tipo di trasparenza hanno bisogno e su come queste tecnologie si stanno evolvendo. Quello che apprendiamo guiderà le best practice di settore e il nostro approccio futuro».