Svelati i vincitori dei Sony World Photography Awards 2024

Sony World Photography Awards 2024 è uno dei concorsi di fotografia più prestigiosi al mondo. I partecipanti provengono da 54 paesi e le immagini vincitrici sono state scelte tra ben 395mila scatti. I vincitori provengono dai paesi più lontani, ma non c’è nessun italiano: Cambogia, Germania, India, Egitto, Stati Uniti, Repubblica di Corea, Tailandia, Filippine, Arabia Saudita. Il programma è ormai giunto alla sua undicesima edizione e supporta i talenti fotografici da ogni parte del mondo. Tra i soggetti di quest’anno paesaggi meravigliosi, ritratti sorprendenti e splendidi scatti naturali, giudicati in maniera anonima da una selezionata giuria. I vincitori poi, saranno inclusi nella mostra fotografica appositamente dedicata.

© Kyaw Htet, Myanmar, winner National Awards, Sony World Photography Awards 2024

© Dhiky Aditya, Indonesia, Winner National Awards Sony World Photography Awards 2024

Secondo il comunicato stampa della manifestazione, dagli scatti selezionati sarebbero venuti fuori gli stili e gli approcci unici al mezzo fotografico. I vincitori dell’omonimo concorso questa volta per la sezione studenti e liberi professionisti, saranno annunciati il ​​18 aprile e saranno esposti insieme ai vincitori dei premi nazionali e regionali nell’ambito di una mostra che aprirà alla Somerset House di Londra dal 19 aprile al 6 maggio. Tra i partecipanti vi è anche Andrea Baldaccini, che partecipa con The golden hour in Milano.

© Andrea Baldaccini, Italia, candidate to Open/StreetPhotography, Sony World Photography Awards 2024

«Come fotografo di strada, il mio scopo è catturare le persone sotto la luce migliore del giorno. L’ora d’oro in Piazza San Babila a Milano è qualcosa di incredibile, e l’ultima luce del sole della giornata crea splendidi riflessi su persone, edifici e acqua» ha spiegato il fotografo raccontando la genesi del suo scatto.