Gli Stati Uniti rivelano il nuovo progetto del padiglione Expo 2025

Gli Stati Uniti hanno rivelato il loro padiglione al prossimo Expo di Osaka 2025, che per 6 mesi ospiterà 150 paesi. Il padiglione, ideato dal Trahan Architects, presenterà un design aperto e minimalista, ispirato al wabi-sabi, la filosofia giapponese che vede la bellezza nell’imperfezione. Rahm Emanuel, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, ha rilasciato recentemente alcune dichiarazioni alla Cable News Network. A suo dire, il padiglione degli Stati Uniti all’Expo 2025 sarà «l’incarnazione dello spirito americano, celebrando l’innovazione, l’apertura e lo scambio culturale globale». Ha inoltre definito l’evento di Osaka come «una rara opportunità per i paesi di riunirsi per condividere idee, uniti da un obiettivo comune per costruire un mondo migliore per le generazioni future».

© Trahan Architecs

Il progetto intende mettere in luce architettura, cultura, innovazione e industria americana. L’intera esposizione sarà dunque incentrata sulle celebrazioni degli ultimi risultati americani in vari contesti: mostre incentrate sulla sostenibilità, istruzione e esplorazione dello spazio. Il padiglione sarà situato in una posizione strategica, tra la East Entry Plaza e la Forest of Tranquilly e presenterà una grande piazza con schermi LED che riportano la bellezza di alcuni paesaggi americani e immagini iconiche. Fulcro della costruzione è cubo traslucido sospeso in alto e sapientemente illuminato, che farà da ponte fra le due ali dell’edificio. Attraverso la superficie specchiata del cubo, gli spettatori sono posti innanzi una riflessione interattiva tra uomo, ambiente artificiale e ambiente naturale.

© Trahan Architecs

Un giardino paesaggistico darà invece la possibilità di esplorare le varie piante originarie degli Stati Uniti. Parte del progetto anche un bar e un palco all’aperto con ballerini, musicisti, chef e relatori statunitensi renderanno l’esperienza ancora più immersiva. La BRC Imagination Arts svilupperà mostre coinvolgenti ed esperienziali, che consentiranno ai visitatori di vedersi digitalmente studiare nelle università statunitensi, visitare il paese e persino esplorare lo spazio. Infine, in linea con i principi di sostenibilità di questo Expo, sono stati utilizzati materiali completamente riciclabili.