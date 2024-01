Sergio Lombardo 1960-1970. L’esposizione a Bologna per Art City

Il 28 gennaio è stata inaugurata una grande retrospettiva su Sergio Lombardo, Sergio Lombardo 1960-1970, presso la sede espositiva di Villa delle Rose a Bologna. La mostra è una rassegna sulla carriera decennale dell’artista e psicologo romano, dal 1960 al 1970. La curatela è stata affidata a Anna Mecugni, critica esperta di storia dell’arte italiana nel dopoguerra e promossa da una collaborazione tra Archivio Sergio Lombardo e il Museo d’Arte Moderna di Bologna. La mostra è frutto di una profonda ricerca che intende fare luce sull’attività decennale dell’artista e nonostante l’utilizzo di strumenti espressivi diversi, le opere risultano organiche e con una chiave di lettura comune.

La narrazione artistica evidenzia il percorso formativo e di crescita dell’artista, sino alla personale ricerca sull’arte concettuale che caratterizza le sue opere dagli anni ’60 in poi. Il progetto espone circa 50 lavori, alcuni inediti per il pubblico, tra oggetti, collage e installazioni importanti, che apparentemente sono in contrasto fra loro: si passa così dall’astrazione alla pittura figurativa, da semplici oggetti a installazioni ambientali. Tra questi anche 4 serie poco conosciute: Superquadri, Supercomponibili, Punti Extra e Sfere con sirena che testimoniano la sua partecipazione attiva e dinamica al mondo dell’arte. La curatrice spiega che «l’artista è riuscito ad abbracciare un’idea di arte come esperienza dinamica e aperta, in grado di coinvolgere altre persone, oltre se stesso».

Sergio Lombardo, che è anche psicologo, è nato a Roma nel 1939. Inizia la sua carriera artistica molto giovane nei primi anni ’50, iniziando a realizzare i suoi primi lavori monocromi, tessere di carta incollate su tela e verniciate con stesure a smalto. Viene considerato fra i principali artisti che hanno rinnovato il linguaggio artistico europeo e internazionale tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, nonché un precursore dell’arte partecipativa di oggi. Fonda l’idea della Teoria Eventualista, importante teoria estetica dalla quale è nato un movimento artistico e teorico basato su metodi sperimentali.

Sergio Lombardo 1960-1970

dal 28 gennaio al 24 marzo 2024

Villa delle Rose – Via Saragozza 228, Bologna

info: mambo-bologna.org