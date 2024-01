ART CITY Bologna, l’art week celebra Arte Fiera e Giorgio Morandi

Come da tradizione, ad accompagnare Arte Fiera 2024, al suo cinquantesimo anniversario, sarà la dodicesima edizione di ART CITY Bologna, che dall’1 al 4 febbraio 2024 richiama nella città emiliana il pubblico appassionato dell’universo artistico. Promossa dal Comune di Bologna e BolognaFiere e diretta per il settimo anno da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, l’art week presenterà cinque progetti speciali omaggiando non solo la fiera di settore più longeva d’Italia, ma anche l’artista moderno più importante del luogo, Giorgio Morandi (1890 – 1964), nel 60° anniversario della morte, con un programma a lui ispirato.

Cinque progetti speciali esploreranno e reinterpreteranno il lavoro del Maestro attraverso differenti linguaggi del contemporaneo, dalla fotografia alla performance e al video. Quello della performance verrà affidato a Virgilio Sieni, che porterà in scena nella platea del Teatro Comunale di Bologna la nuova produzione Elegia Luminosa e condurrà Atelier Morandi – Palestra Auratica, un ciclo di lezioni sul gesto. Gli scatti di Joel Meyerowitz costituiranno invece la componente fotografica del progetto. Esposte all’interno delle Collezioni Comunali d’Arte, a Palazzo d’Accursio, in Morandi’s objects – le fotografie di Joel Meyerowitz, alle fotografie di Meyerowitz si affiancheranno, come ulteriore sezione visiva del programma, le opere di Mary Ellen Bartley nella mostra Mary Ellen Bartley: MORANDI’S BOOKS al Museo Morandi. Il linguaggio del video sarà espresso invece dall’artista Tacita Dean con STILL LIFE. The studio of Giorgio Morandi, all’interno del nuovo spazio PIETRO, mentre quello del suono avrà come protagonista l’installazione sonora e live Saturnine Orbit di Mark Vernon, pensata da Xing per la Casa Museo Giorgio Morandi e per i Fienili del Campiaro a Grizzana Morandi, in provincia di Bologna.

Ad affiancare i cinque progetti speciali, il focus espositivo Morandi metafisico. Tre disegni, Una storia che a Casa Morandi presenterà tre disegni.

Nel nome di Morandi, ART CITY Bologna richiama all’arte l’intera città, che sarà in quei giorni un vero e proprio palcoscenico per la cultura contemporanea grazie alla partecipazione di numerose realtà istituzionali pubbliche e private, gallerie d’arte e spazi indipendenti. Nel segno di un art week diffusa, ART CITY ha confermato per questa dodicesima edizione anche ARTALK CITY, ovvero un programma di conversazioni tra artisti, curatori e docenti curato dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, presso l’Aula Magna, per approfondire le poetiche di alcuni dei protagonisti dell’edizione 2024 di ART CITY Bologna. Tra gli altri eventi, anche la consueta notte bianca dell’arte, quest’anno in programma per il 3 febbraio.

info: culturabologna.it