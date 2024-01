Ancora un attacco alle opere d’arte, questa volta il primo significativo del 2024. Due attiviste francesi per il clima del collettivo “Riposte Alimentaire” hanno gettato della zuppa sulla protezione del quadro della Gioconda al Museo del Louvre di Parigi.

Il video della loro azione è stato subito diffuso sul web così pure immediata è stata la risposta del museo che ha evacuato al stanza in cui è esposto il celebre dipinto per procedere con gli interventi di pulizia necessari per il ripristino della teca e della parete.

L’opera di Leonardo da Vinci presenta dal 2005 dietro un vetro protettivo visti gli attacchi vandalici di cui è stata oggetto anche in passato.

Gli attivisti, in questa occasione, hanno giustificato l’azione con la volontà di promuovere in particolare il diritto a un’alimentazione sana e sostenibile. “Cosa c’è di più importante?”, ha gridato una delle attiviste. “Il nostro sistema agricolo è malato“, ha detto l’altra.