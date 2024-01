Lutto nel mondo dell’arte. Si è spento a 94 anni Giuliano Gori, imprenditore, collezionista d’arte e mecenate pratese.

Nel 1970 aveva dato vita al progetto della Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia, dove aveva trasferito la sua collezione privata di arte moderna, trasformando una dimora storica in un punto di riferimento per gli artisti di tutto il mondo. Decisivo è stato anche il suo contributo alla fine degli anni Ottanta per la realizzazione del Centro per l’arte contemporanea di Prato Luigi Pecci.

La sua passione per l’arte, tuttavia, ha inizio negli anni ‘50: all’inizio furono 18 le opere inaugurate, di artisti importanti quali Alice Aycock, Dani Karavan, Fausto Melotti, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Anne e Patrick Poirier, Ulrich Ruckriem, Richard Serra, Mauro Staccioli, George Trakas, Nicola De Maria, Luciano Fabro, Mimmo Paladino, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Gianni Ruffi, Aldo Spoldi, Gilberto Zorio. Quarant’anni dopo, nel 2022, se ne contavano 80: una straordinaria collezione di opere a cielo aperto.

L’attività di Giuliano Gori è proseguita fino agli ultimi mesi della sua vita.