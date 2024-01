Il Kyoto City KYOCERA Museum of Arts si prepara a inaugurare una grande mostra sull’artista giapponese nella città di Kyoto. Si tratta della prima personale di Murakami fuori dalla città di Tokyo e della prima retrospettiva in larga scala in Giappone. Ospiterà ben 170 opere tra alcune appena dipinte, serie rappresentative, molte delle quali completamente inedite al pubblico giapponese e internazionale.

La scelta della città di Kyoto nell’isola di Honshu non è casuale: è un centro artistico assai vivo a cui Murakami si è sempre mostrato interessato, sin dall’inizio della sua carriera. Tra le opere più monumentali una reinterpretazione del capolavoro Rakuchu Rakugai Zu Byobu del maestro Iwasa Matabei, nella versione di Murakami lunga ben 12 metri, un dipinto di ben 18 metri intitolato Dragon in Clouds – Red Mutation: The version I painted myself in annoyance after Professor Nobuo Tsuji told me, “Why don’t you paint something yourself for once?” per la prima volta esposto in Giappone e alcuni lavori scultorei, come DOB in the Strange Forest e Dragon Heads – Gold. Mr. DOB è sicuramente uno dei soggetti più noti e apprezzati, divenuto iconico nel 1996 e conosciuto anche come «topolino giapponese».

L’eredità estetica di Murakami si ispira al periodo Edo giapponese o periodo Tokugawa (1615-1886). L’artista ha stabilito una nuova tendenza formata da fumettisti, designer, pittori e scultori. Come si vedrà dal corpus organico di opere presenti nella rassegna a lui dedicata, il suo stile eccentrico si basa su una composizione pittorica in cui la bidimensionalità degli elementi si distingue per l’assenza di luci e ombre e per la molteplicità di punti di vista. Il suo iconico stile Superflat, che spesso si intreccia con le questioni sociali del popolo giapponese, è un punto di riferimento per molti artisti nonchè forte rappresentante della società post-moderna del Giappone.

Takashi Murakami è ad oggi uno degli artisti d’avanguardia nell’arte contemporanea più influenti nel panorama internazionale. Ogni sua opera reinterpreta e trae ispirazione dall’iconografia tradizionale del suo paese d’origine. La sua arte è accostata alla Pop Art di Andy Warhol e al gusto kitsch di Jeff Koons, tanto che, anche in suo onore è stato coniato il termine di pop art giapponese. Il suo lavoro ha progressivamente aperto la strada agli artisti di nuova generazione, tutti accomunati da una serie di scelte estetiche e concettuali stimolate dall’estrosità e dalla brillantezza dei colori di questo grande maestro.

Takashi Murakami Mononoke Kyoto

dal 3 febbraio 2024 al 1 settembre 2024

Kyoto City KYOCERA Museum of Arts – Kyoto, Giappone

info: kyotocity-kyocera.museum.en