Louvre, aumentato di 5 euro il costo del biglietto

Per la prima volta dopo sette anni, il Museo del Louvre ha aumentato il costo del biglietto d’ingresso, che ora costerà 22 euro. Con l’annuncio che arriva a pochi mesi dalle Olimpiadi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese, quello del biglietto del Louvre non è l’unico costo a crescere. Proprio nei giorni dei Giochi, ad aumentare sarà anche il prezzo della metropolitana di Parigi, che quasi raddoppierà per i turisti.

Con visitatori che arrivano da tutto il mondo, il Louvre è stato il museo con più ingressi nel 2023, che hanno raggiunto quota 8,9 milioni. Nonostante il dato positivo, la decisione di aumentare i prezzi arriva nel corso dell’anno olimpico per coprire i costi energetici, cresciuti tra 2021 e 2022. Alla decisione si accompagna anche l’estensione degli orari di apertura rispetto agli attuali, che prevedono l’apertura del museo tutti i giorni dalle 9 alle 18 tranne il martedì, che è di chiusura, e il venerdì, in cui il Louvre rimane aperto fino alle 21.45.

Secondo quanto dichiara il Museo, nonostante gli aumenti il 40 per cento dei visitatori continuerà ad avere accesso gratuito. A non pagare sono infatti i cittadini europei con età inferiore ai 26 anni, le persone con disabilità, i cittadini francesi disoccupati o i lavoratori che ricevono sostegni al reddito, oltre agli insegnanti e ai giornalisti.

info: louvre.fr