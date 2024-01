Utopia da Rave: verso una società ideale

Cosa vuol dire “costruire una società ideale”? Ha ancora senso coltivare l’Utopia della perfezione? Attraverso nuovi riti e convenzioni sociali, smascherando il mondo attuale, Osservatorio Futura e RAVE hanno immaginato con Casa degli Artisti un percorso che ha come filo conduttore il concetto di ‘utopia’, legandosi ai temi del koinocene sviluppati durante la residenza e dagli altri collettivi. Durante la giornata dell’11 gennaio ci sarà l’open studio con l’esposizione dei disegni originali, la distribuzione delle cartoline agli ospiti e un talk con gli artisti e i partecipanti sui temi dell’antispecismo e dell’utopia.

L’utopia si compie attraverso la creazione di una società diversa, tesa fra pensiero e azione, fra idea e rappresentazione. Questa sottende il ragionamento che spinge l’individuo a non accontentarsi di una situazione reale che lo vede infelice o insofferente e, di conseguenza, lo spinge a rimodellare il mondo a suo piacimento. Dunque un modo per elevare lo sguardo oltre l’ideologia capitalista dominante, creando contestualmente delle zone liminari in cui agire sul mondo apportando un reale cambiamento, temporaneo o permanente che sia.

Il primo episodio di questo ciclo di incontri è la presentazione di Baci da RAVE. La residenza si è svolta a luglio del 2023 e ha visto coinvolti gli artisti Giulia Cotterli e Danilo Sciorilli in un progetto a cura di Osservatorio Futura, ospite del meta-progetto RAVE East Village Artist Residency.

Durante il periodo di convivenza tra umani ed animali non umani è scaturito un confronto tra i partecipanti su diverse tematiche, una su tutte proprio sull’utopia possibile, già in atto nella filosofia antispecista del metaprogetto friulano e nella pratica delle fondatrici. Da qui nasce una serie di disegni degli artisti che ritraggono gli animali non umani di RAVE. Questi diventano cartoline, nell’auspicio che i partecipanti possano spedirle a chi è in grado di realizzare utopie e creare nuovi immaginari.

L’evento rientra nell’ambito del programma di residenza Koinotes. Comunità germinative, a cura di Olga Gambari, presso Casa degli Artisti, Milano a cui Osservatorio Futura partecipa insieme a RAVE.

info: osservatoriofutura.it/ e raveresidency.art